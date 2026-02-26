  1. Inicio
Lluvias torrenciales en Minas Gerais dejan 53 muertos y 15 desaparecidos

La tormenta en el sureste de Brasil provoca graves inundaciones y deslizamientos, dejando decenas de víctimas y desplazando a miles en Juiz de Fora y Ubá

Lluvias causan 53 muertes y buscan a 15 desaparecidos.

 Foto: EFE

Sao Paulo, Brasil.- El número de víctimas mortales causado por las lluvias torrenciales que afectan al sureste de Brasil aumentó a 53 en el estado de Minas Gerais, mientras que los equipos de rescate buscan a 15 desaparecidos, informaron este jueves fuentes oficiales.

El balance, divulgado por el cuerpo de Bomberos, recoge el hallazgo de seis cadáveres que hasta el miércoles eran dados como desaparecidos.

El mayor número de víctimas, 47 fallecidos y 13 desaparecidos, se registraron en Juiz de Fora, una ciudad de medio millón de habitantes situada en el sur de Minas Gerais, cerca de la frontera con Río de Janeiro.

El resto de víctimas se registraron en Ubá, un municipio a unos 100 kilómetros de distancia, también ubicado en la llamada Zona da Mata, una región serrana que suele registrar fuertes precipitaciones en el verano austral.

El temporal empezó el lunes y causó multitud de deslizamientos de tierra, graves inundaciones que han anegado barrios enteros y daños estructurales en infraestructuras.

Las lluvias persisten y causaron nuevas inundaciones y derrumbes en la mañana de este jueves, mientras que los bomberos y las fuerzas de seguridad mantienen un operativo para rescatar a las personas afectadas.

Alrededor de 3.600 habitantes de Juiz de Fora y Ubá tuvieron que abandonar sus hogares desde el lunes y se encuentran alojados en refugios temporales y casas de familiares.EFE

