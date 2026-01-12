  1. Inicio
Kim Jong-un promete apoyo "incondicional" a las decisiones de Vladímir Putin

El líder norcoreano reafirmó su respaldo total al presidente ruso en una carta, en medio del fortalecimiento de la alianza entre Pionyang y Moscú

  • Actualizado: 12 de enero de 2026 a las 17:50
Kim Jong-un prometió apoyar incondicionalmente todas las políticas de Vladímir Putin.

 Foto: EFE

Pionyang, Corea del Norte.- El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, prometió apoyar «incondicionalmente» todas las decisiones y políticas del presidente de Rusia, Vladímir Putin, en una carta enviada al mandatario y publicada este viernes por la agencia estatal de noticias norcoreana, KCNA.

«Respetaré y apoyaré incondicionalmente todas sus políticas y decisiones, y estoy dispuesto a estar siempre de su lado por el bien de usted y de su Rusia. Esta decisión será constante y permanente», expresó Kim en la misiva.

El líder norcoreano destacó además el «orgullo» que le produce su amistad con Putin, a la que se refirió como su relación más «valiosa».

La carta, enviada la víspera, respondía a un mensaje de «felicitaciones» del mandatario ruso, que según la agencia de noticias surcoreana Yonhap pudo haber sido enviado con motivo del cumpleaños de Kim el mismo 8 de enero.

Rusia y Corea del Norte firmaron en junio de 2024 un tratado de asociación estratégica y poco después la inteligencia surcoreana comenzó a avisar del despliegue de soldados norcoreanos para apoyar la invasión rusa de Ucrania.

Según la inteligencia surcoreana, Pionyang ha desplegado alrededor de 15.000 soldados en apoyo a Rusia. A cambio, el régimen de Kim Jong-un ha recibido divisas, bienes y tecnología de Moscú.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

