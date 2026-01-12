Kim Jong-un promete apoyo "incondicional" a las decisiones de Vladímir Putin

Pionyang, Corea del Norte.- El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, prometió apoyar «incondicionalmente» todas las decisiones y políticas del presidente de Rusia, Vladímir Putin, en una carta enviada al mandatario y publicada este viernes por la agencia estatal de noticias norcoreana, KCNA.

«Respetaré y apoyaré incondicionalmente todas sus políticas y decisiones, y estoy dispuesto a estar siempre de su lado por el bien de usted y de su Rusia. Esta decisión será constante y permanente», expresó Kim en la misiva.

El líder norcoreano destacó además el «orgullo» que le produce su amistad con Putin, a la que se refirió como su relación más «valiosa».