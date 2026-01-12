Estados Unidos autoriza a México a seguir enviando petróleo a Cuba

Washington, Estados Unidos.- El Gobierno de Estados Unidos permitirá que México suministre petróleo a Cuba, pese a las amenazas del presidente, Donald Trump, de dejar a La Habana sin crudo, de acuerdo con el secretario de Energía, Chris Wright, durante una entrevista con la cadena CBS.

Wright dijo que la política de Estados Unidos es "permitir" que México siga llevando petróleo a Cuba, según dijo el funcionario a CBS News, cadena que asegura que otro funcionario también respalda esta afirmación.

Las declaraciones del secretario suceden luego de que Trump dijera el domingo en sus redes sociales que "no habrá más petróleo ni dinero para Cuba: cero".