Estados Unidos autoriza a México a seguir enviando petróleo a Cuba

Washington mantendrá la política de permitir que México envíe petróleo a Cuba, pese a los mensajes de Trump sobre cortar el suministro y presionar un cambio político en la isla

  • Actualizado: 12 de enero de 2026 a las 17:16
Estados Unidos autoriza a México a seguir enviando petróleo a Cuba

Estados Unidos permitirá que México continúe suministrando petróleo a Cuba.

Washington, Estados Unidos.- El Gobierno de Estados Unidos permitirá que México suministre petróleo a Cuba, pese a las amenazas del presidente, Donald Trump, de dejar a La Habana sin crudo, de acuerdo con el secretario de Energía, Chris Wright, durante una entrevista con la cadena CBS.

Wright dijo que la política de Estados Unidos es "permitir" que México siga llevando petróleo a Cuba, según dijo el funcionario a CBS News, cadena que asegura que otro funcionario también respalda esta afirmación.

Las declaraciones del secretario suceden luego de que Trump dijera el domingo en sus redes sociales que "no habrá más petróleo ni dinero para Cuba: cero".

De acuerdo con un funcionario citado por CBS bajo anonimato, la Administración de Estados Unidos no estaría buscando que Cuba colapse sin petroleo pero espera que "abandone su sistema comunista".

En medio de las tensiones, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel aseguró que actualmente no existen conversaciones con el Gobierno de Trump, excepto contactos relacionados a temas migratorios.

Luego de la captura del presidente de Venezuela, Nicolas Maduro, Cuba quedó expuesta ante un inminente efecto negativo por el freno de las relaciones bilaterales con el país suramericano.

Por su parte, la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo previamente que su país está en disposición de ser el "mejor vehículo de comunicación" entre Estados Unidos y Cuba.

