Juez aparta a Bruce Fein de la defensa de Nicolás Maduro en Nueva York

Nueva York, Estados Unidos.- El juez estadounidense Alvin Hellerstein ordenó este lunes apartar al abogado Bruce Fein de la defensa del presidente venezolano Nicolás Maduro en el caso que afronta en Nueva York, señalando que no fue contratado por el líder chavista.

"Si Maduro quiere contratar a Fein, puede hacerlo. Fein no se puede designar él solo como representante de Maduro", indicó el magistrado en una orden pulicada hoy en el archivo del caso, en la que aprueba un reclamo del abogado principal de la defensa, Barry Pollack.

Fein, un veterano letrado especializado en derecho constitucional, pidió integrarse en el caso bajo la figura legal 'pro hac vice', que permite a un abogado representar a un cliente de manera ocasional y temporal, previa aprobación judicial, sin estar colegiado en la jurisdicción, algo necesario para ejercer.

El jueves, Pollack dijo al juez que había hablado con Maduro y este le indicó que no lo había contratado, por lo que lo autorizaba a reclamar que fuera apartado del caso.