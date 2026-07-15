Keiko Fujimori afirma sentirse orgullosa de ser la primera mujer presidenta de Perú

Lima, Perú.- La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, declaró este miércoles sentirse "orgullosa de ser la primera mujer elegida por el voto popular" y agradeció a sus simpatizantes porque "nunca se rindieron", al dirigirse a un nutrido grupo de seguidores en Lima tras recibir las credenciales oficiales como mandataria electa para el periodo 2026-2031. Fujimori dijo que su elección como Presidenta de la República es "un gran compromiso, una responsabilidad enorme que asumimos con profunda humildad". "Es el logro de las mujeres" y que "todas sepamos que cuando se trabaja con disciplina, todo sueño se puede alcanzar", expresó la hija y heredera política del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

La mandataria electa salió a saludar a sus partidarios, que la esperaban en los exteriores del Gran Teatro Nacional donde recibió sus credenciales, antes de subir a un estrado dispuesto en el lugar para dirigirse a sus simpatizantes. Acompañada por sus vicepresidentes, Luis Galarreta y Miguel Torres, Fujimori afirmó que la campaña electoral ya acabó y que "no hay vencedores ni vencidos, hay un solo Perú y vamos a trabajar juntos". "Quiero que nuestro Gobierno no sea de poner primeras piedras ni discursos, sino de gestión, como 'el Chino', inaugurando obras", agregó en referencia al apodo como era llamado su padre por sus simpatizantes. Fujimori agradeció a sus seguidores porque "siempre estuvo" a su lado, "en los momentos más difíciles", así como a las delegaciones de distintas regiones del país que hoy estuvieron presentes en la ceremonia de entrega de credenciales en Lima.