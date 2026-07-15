Keiko Fujimori recibe credenciales y asume como la primera presidenta de Perú

Fujimori dijo que su elección como Presidenta de la República es "un gran compromiso, una responsabilidad enorme que asumimos con profunda humildad".

Lima.- La presidenta electa de Perú , Keiko Fujimori , declaró este miércoles sentirse "orgullosa de ser la primera mujer elegida por el voto popular" y agradeció a sus simpatizantes porque "nunca se rindieron", al dirigirse a un nutrido grupo de seguidores en Lima tras recibir las credenciales oficiales como mandataria electa para el periodo 2026-2031.

"Es el logro de las mujeres" y que "todas sepamos que cuando se trabaja con disciplina, todo sueño se puede alcanzar", expresó la hija y heredera política del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

La mandataria electa salió a saludar a sus partidarios, que la esperaban en los exteriores del Gran Teatro Nacional donde recibió sus credenciales, antes de subir a un estrado dispuesto en el lugar para dirigirse a sus simpatizantes.

Acompañada por sus vicepresidentes, Luis Galarreta y Miguel Torres, Fujimori afirmó que la campaña electoral ya acabó y que "no hay vencedores ni vencidos, hay un solo Perú y vamos a trabajar juntos".

"Quiero que nuestro Gobierno no sea de poner primeras piedras ni discursos, sino de gestión, como 'el Chino', inaugurando obras", agregó en referencia al apodo como era llamado su padre por sus simpatizantes.

Fujimori agradeció a sus seguidores porque "siempre estuvieron" a su lado, "en los momentos más difíciles", así como a las delegaciones de distintas regiones del país que hoy estuvieron presentes en la ceremonia de entrega de credenciales en Lima.

"Nuestro mayor esfuerzo va a ser generar confianza, vamos a trabajar por un Perú unido. Gracias por creer, gracias por su fe y por su apoyo", expresó la también líder del partido derechista Fuerza Popular.

Fujimori recibió este miércoles las credenciales de presidenta electa de Perú para el periodo 2026-2031 en una ceremonia pública presidida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en Lima, previa a la investidura que se realizará el próximo 28 de julio, día nacional de Perú.

El acto fue encabezado por el presidente del JNE, Roberto Burneo, en el Gran Teatro Nacional de Lima, ubicado en el distrito de San Borja, con la presencia del mandatario interino de Perú, José María Balcázar, otras autoridades locales y numerosos seguidores de Fujimori, que celebraron a la mandataria electa en los exteriores del lugar.

La fórmula presidencial del partido Fuerza Popular fue proclamada el pasado 3 de julio como la ganadora de la segunda vuelta presidencial, que disputó con el partido Juntos por el Perú, del candidato izquierdista Roberto Sánchez. EFE