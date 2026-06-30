Israel felicita a Keiko Fujimori por su triunfo en las elecciones presidenciales de Perú

Jerusalén, Israel.- El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, felicitó este martes a la recién declarada presidenta de Perú, la derechista Keiko Fujimori, en un mensaje en español en la red social X en el que resaltó la amistad cercana entre ambos países.

"Le deseo mucho éxito. Perú e Israel son amigos cercanos que comparten valores comunes y confío en que juntos seguiremos fortaleciendo nuestros lazos y promoviendo la cooperación en muchos ámbitos para beneficio de ambos pueblos", aseguró Saar.

La derechista Keiko Fujimori ganó las elecciones presidenciales de Perú para el periodo 2026-2031, tras el cierre del escrutinio de la segunda vuelta electoral 22 días después de la votación, y comentó el lunes que recibía los resultados con gran responsabilidad porque estará al frente de un país "dividido".