Juez declara finalmente nulo el juicio contra Lindsay Clancy al no prosperar apelación

Massachusetts, Estados Unidos.- Un juez federal de EE.UU. declaró finalmente nulo el juicio contra Lindsay Clancy, la mujer acusada de matar a sus tres hijos pequeños en Massachusetts en 2023, por la falta de un veredicto unánime del jurado, y tras no prosperar una apelación de emergencia de la defensa. El juez William Sullivan dijo que iba a declarar nulo el proceso en el séptimo día de deliberaciones del jurado en un tribunal de Plymouth, pero antes de emitir la orden dio tiempo al abogado de Clancy, Kevin Reddington, para que hiciera una apelación en el tribunal supremo estatal, que no tuvo éxito. Reddinton argumentó en una audiencia de emergencia ante la jueza de la instancia superior, Dalila Argaez Wendlandt, que un miembro del jurado no estaba siguiendo las instrucciones de la deliberación y, por tanto, estaba bloqueando un veredicto que hubiera sido unánime, pero la magistrada falló en su contra.

Minutos después, el juez Sullivan reanudó la sesión y declaró el juicio nulo. La decisión de Sullivan se produjo después de que el jurado de doce personas le expresara esta mañana, por tercera vez en siete días, su incapacidad de ponerse de acuerdo en un veredicto sobre los cargos de Clancy. "Comunicamos con pesar que no podemos alcanzar una decisión unánime y no vamos a ser capaces de hacerlo", indicó el grupo hoy. El jurado tenía las opciones de declararla culpable de asesinato en primer o segundo grado, o bien de homicidio involuntario, cargos que implican responsabilidad penal, pero también podía declararla no culpable o absolverla por problemas de salud mental.

Clancy, una antigua enfermera de 36 años, afrontaba tres cargos de asesinato por la muerte por estrangulamiento de sus hijos Cora, de cinco años; Dawson, de tres, y Callan, de ocho meses, el 24 de enero de 2023 en su vivienda de Duxbury (Massachusetts), tras lo que intentó suicidarse y quedó parcialmente paralizada. La mujer admite que mató a sus hijos, pero se había declarado no culpable de asesinato. Su defensa argumentó que sufrió un brote psicótico relacionado con la depresión posparto y una inadecuada atención de salud mental, mientras que la Fiscalía la acusaba de haber matado a los niños conscientemente.