La Paz, Bolivia.-Un juez de Bolivia negó este viernes la libertad al argentino Fernando Cerimedo que fue solicitada por su defensa en un caso en el que se le investiga por legitimación de ganancias ilícitas, por lo que el consultor político continuará recluido en una cárcel de máxima seguridad en el altiplano de La Paz.

La abogada de Cerimedo, Margarita Arce, informó que el juez rechazó la petición, por lo que la Policía lo trasladó de regreso al penal de Chonchocoro, a unos 25 kilómetros de la ciudad de La Paz.

En la audiencia, que se realizó de forma presencial en La Paz, la Fiscalía observó una "obstaculización" a la investigación debido a que "hay el riesgo" de que Cerimedo pueda "influir" en dos testigos que hasta la fecha no prestaron su declaración, explicó Arce a los medios.

"Vamos a solicitar nuevamente (la libertad) y solucionar el riesgo procesal que ha observado el Ministerio Público", anunció.