Lima, Perú.-Un sismo de magnitud 6,7 sacudió este viernes la región peruana de Junín, limítrofe con el departamento de Lima donde también se sintió, sin que, hasta el momento, se reporten daños personales o materiales, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

El movimiento telúrico se presentó a las 19:09 horas (00:09 hora GMT), con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de la localidad de Junín, capital de la región del mismo nombre, y a una profundidad de 127 kilómetros, de acuerdo con los datos del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El evento sísmico alcanzó una intensidad de grado V en la escala de Mercalli, por lo que fue percibido entre "un poco fuerte" en las zonas cercanas al epicentro, anotó el Indeci, aunque también se sintió de forma moderada en Lima.