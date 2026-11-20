Quito, Ecuador.- El sismo de magnitud 6,7 que sacudió este viernes la región peruana de Junín, limítrofe con el departamento de Lima, se sintió también en la capital ecuatoriana, Quito.

El movimiento telúrico se presentó a las 19:09 horas (00:09 hora GMT), con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de la localidad de Junín, capital de la región del mismo nombre, y a una profundidad de 127 kilómetros, de acuerdo con los datos del Instituto Geofísico del Perú (IGP).