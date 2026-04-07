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Italia advierte que la población iraní "no puede ni debe pagar" por sus gobernantes

El comunicado llega después de que Trump haya amenazado con terminar con "toda una civilización" de expirar el ultimátum para desbloquear el estrecho de Ormuz

  • Actualizado: 07 de abril de 2026 a las 15:34
Italia advierte que la población iraní no puede ni debe pagar por sus gobernantes

"La población civil iraní no puede ni debe pagar el precio de las culpas de sus gobernantes", sostuvo laprimera ministra Giorgia Meloni.

 Foto: EFE

Roma, Italia.- El Gobierno de Italia advirtió este martes que la población civil de Irán "no puede ni debe pagar el precio de las culpas de sus gobernantes", en medio de la guerra y tras la última amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump.

El Ejecutivo italiano, encabezado por la primera ministra Giorgia Meloni, reafirmó en un comunicado su "firme y decidida condena hacia las conductas desestabilizadoras" de Teherán, como los ataques con misiles a los países del Golfo, "la sistemática y brutal represión interna" o las "reiteradas intimidaciones" para bloquear el estrecho de Ormuz, arteria para el comercio del petroleo mundial.

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"Sin embargo, es fundamental distinguir claramente entre las responsabilidades de un régimen y el destino de millones de ciudadanos comunes. La población civil iraní no puede ni debe pagar el precio de las culpas de sus gobernantes", sostuvo el Gobierno.

El comunicado, aunque no cita al presidente estadounidense, llega después de que este haya amenazado con terminar con "toda una civilización" de expirar el ultimátum para desbloquear el Estrecho y que no haya un acuerdo para garantizar el tránsito.

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"El Gobierno italiano comparte lo ya declarado por las instituciones de la Unión Europea sobre la necesidad de preservar la integridad de las infraestructuras civiles, así como la seguridad de la población iraní, y espera que pronto se pueda alcanzar una solución negociada a la crisis", reivindicó.

Entretanto, Roma sigue "con extrema atención la evolución de la crisis en Oriente Medio" y "el riesgo de una ulterior escalada militar" que pudiera involucrar a todo el territorio iraní, "sin distinción entre objetivos estratégicos, militares y civiles".

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Redacción web
Agencia EFE

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