Irán propone a EEUU reabrir Ormuz y posponer negociaciones nucleares

Washington, Estados Unidos.- Irán ha presentado a Estados Unidos una nueva propuesta de negociación para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra y a la vez posponer las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán para más adelante, según el portal Axios. El medio digital cita a un funcionario estadounidense y otras dos fuentes anónimas con conocimiento del asunto. Según el funcionario, Trump tiene previsto estudiar el lunes con su equipo el actual estancamiento en las negociaciones y los posibles pasos a seguir.

En una entrevista ofrecida hoy a Fox News, Trump dio a entender que quiere continuar con el bloqueo naval que está asfixiando las exportaciones de petróleo de Irán, con la esperanza de que esto obligue a Teherán a ceder en las próximas semanas. El frenazo en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se agudizó este fin de semana después de que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, abandonará Pakistán sin mostrar intención de conversar con Washington, que canceló a su vez el viaje a Islamabad de los enviados especiales de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner. Araqchi planteó el plan para eludir la cuestión nuclear durante sus reuniones en Islamabad, según dos de las fuentes con conocimiento del asunto.