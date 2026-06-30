Irán desmiente a Trump y asegura que no habrá encuentros con EE UU en Catar

Teherán, Irán.- Irán insistió este martes en que no tiene previsto reunirse esta semana con Estados Unidos en Catar como afirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, aunque indicó que viajarán mañana a la capital catarí para tratar cuestiones del acuerdo de paz con los mediadores.

“En ningún momento hemos tenido previsto celebrar reuniones con la parte estadounidense, en ningún nivel durante los próximos días, por lo que no hay ningún encuentro que hayamos decidido abandonar”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

El diplomático indicó, sin embargo, que una delegación iraní tiene previsto viajar a Doha para “abordar la aplicación de algunas cláusulas del memorando de entendimiento, entre ellas la relativa a la liberación de los activos iraníes bloqueados” con los cataríes.