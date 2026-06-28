Irán acusa nuevamente a EE UU de violar el acuerdo de paz tras nuevos bombardeos

Teherán, Irán.- Irán acusó este domingo a Estados Unidos de volver a violar el memorando de entendimiento firmado entre ambos países para poner fin a la guerra, tras los nuevos bombardeos estadounidenses contra instalaciones en la costa sur iraní, y reafirmó su determinación de responder militarmente a cualquier agresión.

“Estos ataques salvajes, que constituyen una violación flagrante del apartado 4 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, así como una violación expresa de la primera cláusula del Memorando de Entendimiento para el fin de la guerra, demuestran que el régimen estadounidense no concede el menor valor ni credibilidad a sus compromisos”, denunció el Ministerio iraní de Exteriores en un comunicado.

Al condenar los ataques aéreos lanzados por el Ejército estadounidense el sábado por la noche contra varias instalaciones de monitoreo y vigilancia situadas en la costa sur del país, la cartera de Exteriores de Irán sostuvo que “el incumplimiento de los acuerdos forma parte de la naturaleza” de Washington.