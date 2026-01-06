Instituto Nobel noruego dice que no se puede transferir premio, tras palabras de Machado

Berlín, Noruega.- El Instituto Nobel noruego confirmó este martes que un Premio Nobel no se puede transferir a terceros, después de que la ganadora del Nobel de la Paz de 2025, la líder opositora venezolana María Corina Machado, afirmase la víspera que quería "compartirlo" con el presidente estadounidense Donald Trump.

"Un Premio Nobel no puede ser revocado ni transferido a otros. Una vez que se ha anunciado al laureado o laureados, la decisión es para siempre", dijo a EFE el portavoz Erik Aasheim.

"En cuanto al dinero del premio, el laureado o laureados son libres de disponer de él de la manera que consideren oportuna", matizó el representante del Instituto Nobel noruego, que ejerce de secretariado del Comité Noruego del Nobel.