Hamás disuelve su Gobierno en Gaza tras 19 años de poder por acuerdo de paz

Redacción Internacional.- El anuncio efectuado este lunes por Hamás de que disuelve su Gobierno y pasa el testigo al comité formado por palestinos que deberá administrar el enclave según el acuerdo de alto el fuego, pone fin a 19 años de administración de Gaza por parte del movimiento político y armado palestino fundado en 1987. El pasado 9 de octubre, Israel y Hamás acordaron un alto el fuego, con la mediación de Estados Unidos, que puso fin a la guerra que ambos libraban desde octubre de 2023 y que había comenzado después de que la organización palestina lanzara un ataque sin precedentes contra Israel en el que acabó con la vida de 1.200 personas y secuestró a 251.

El acuerdo de octubre de 2025 estableció que el gobierno de la Franja pasaría de Hamás al Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), dependiente de la Junta de Paz de Donald Trump e integrado por tecnócratas palestinos independientes, que se encargarían de la administración y los servicios públicos durante un periodo de transición. La disolución de la Administración de Hamás levantó la suspicacia tanto de la Junta de Paz como de los medios en Israel, donde la decisión de los islamistas de disolverse se ha visto como un acto simbólico sin relevancia práctica.

La llegada de Hamás al poder

El Movimiento de Resistencia Islámica o Hamás fue fundado por el jeque Ahmed Yassin en diciembre de 1987, poco después de estallar la Primera Intifada (alzamiento popular palestino contra la ocupación israelí en Gaza y Cisjordania). Aunque en sus orígenes fue una asociación principalmente religiosa y asistencial, con el tiempo incluyó en su estructura una rama política y otra militar, las Brigadas Al Qasam, y se convirtió en el principal enemigo palestino de Israel, recurriendo a la violencia armada y a los atentados suicidas. En 2006, tras una tregua con Israel y el cese temporal de sus incursiones armadas, Hamás entró en política, se presentó a las elecciones legislativas en Gaza y las ganó por mayoría absoluta -74 de los 132 escaños en disputa- con Ismail Haniye a la cabeza. La victoria puso fin al dominio de Fatah en el Parlamento palestino, cambió el equilibrio de poder interno y desencadenó fuertes tensiones con la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y su líder, Mahmud Abás. Tras meses de enfrentamientos y un fallido gobierno de unidad, Hamás tomó por la fuerza el control de la Franja de Gaza en junio de 2007 y expulsó a las fuerzas leales a Fatah, mientras Cisjordania continuaba bajo el dominio de la ANP, controlada por Fatah. Esa división se ha mantenido hasta ahora.

Diecinueve años de Gobierno

Durante sus 19 años de Gobierno en Gaza, Hamás ha mantenido su línea de confrontación con Israel, que impuso un bloqueo sobre la Franja, restringiendo la entrada y salida de personas y mercancías, cuando los islamistas se hicieron con el poder. El bloqueo israelí, con periodos de distinta intensidad, ha continuado desde entonces, pese a que Naciones Unidas y organizaciones humanitarias han pedido su levantamiento o flexibilización por las graves consecuencias sufridas por la población civil. Dependiente de la ayuda exterior, y con frecuentes tensiones con Gobiernos árabes de la región, Hamás ha tenido en Irán su principal apoyo. En abril de 2014, Hamás y Fatah alcanzaron un acuerdo de reconciliación que contemplaba, entre otros puntos, la formación de un gobierno de unidad nacional, la reunificación de las instituciones de la ANP en Gaza y Cisjordania, y la celebración de elecciones legislativas y presidenciales. Sin embargo, el acuerdo no logró sus objetivos, las elecciones no llegaron a celebrarse y el control de Gaza se mantuvo en manos de Hamás. Un nuevo pacto, suscrito en 2022 por las dos facciones palestinas, no corrió mejor suerte. En estos 19 años se han producido continuos enfrentamientos entre Hamás e Israel, algunos de los cuales desencadenaron importantes operaciones israelíes. Las más mortíferas fueron la Operación Plomo Fundido, que comenzó en diciembre de 2008 y dejó más de 1.100 palestinos y 13 israelíes muertos; la Operación Margen Protector, en el verano de 2014 (2.200 palestinos y 73 israelíes muertos) y la Operación Guardián de los Muros, en junio de 2021 (250 palestinos y 13 israelíes muertos).

La guerra de 2023