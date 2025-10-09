Embajada de Israel en Honduras tras acuerdo de paz: "Hamás no gobernará en Gaza"

Tegucigalpa, Honduras.- La Embajada de Israel en Honduras se pronunció luego de confirmarse un acuerdo de paz por parte de Hamás para concluir con la guerra en Gaza. La oficina consular en Tegucigalpa celebró el acuerdo y reiteró que será importante la liberación de rehenes israelís por parte de Hamás.

Comunicado íntegro

La Embajada del Estado de Israel en Honduras informa que el Gobierno de Israel ha aprobado la implementación de la primera fase del Plan de Paz impulsado por el Presidente Donald Trump, un acuerdo destinado a avanzar hacia el fin del conflicto en Gaza y a la liberación de todos los rehenes. Israel actúa y reafirma su compromiso con el valor supremo de liberar a todos los rehenes, una prioridad moral y nacional que guía cada una de sus decisiones. La primera fase del acuerdo se estructura sobre cinco pilares fundamentales: 1. El redespliegue de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) conforme a la "Línea Amarilla" del Plan Trump, mediante la cual Israel mantendrá presencia en más del 50% del territorio de la Franja. 2. Un alto al fuego. 3. La liberación de todos los rehenes. 4. La liberación de prisioneros. 5. El ingreso de ayuda humanitaria a Gaza, siguiendo el formato aplicado en los acuerdos previos de liberación de rehenes.

El Estado de Israel también mantiene su compromiso de alcanzar todos los objetivos de la guerra, los cuales fueron incorporados en el Plan de Paz, incluyendo que Hamás no gobernará en Gaza y que su arsenal y capacidades militares serán desmantelados, garantizando así que Gaza deje de representar una amenaza para la seguridad de Israel. Israel continúa enfatizando que prefiere lograr estos objetivos por medios diplomáticos, reafirmando su voluntad de alcanzar una paz genuina y sostenible a través del diálogo y la cooperación internacional.