Milei felicita a Trump por acuerdo de paz para Gaza y dice que merece el Nobel de la Paz

Buenos Aires, Argentina.- El presidente de Argentina, Javier Milei, felicitó este miércoles a Donald Trump "por haber alcanzado un acuerdo histórico de paz entre Israel y Hamás" y consideró que el mandatario estadounidense merece el premio Nobel de la Paz. "Felicitaciones al Presidente @realDonaldTrump", escribió Milei en la red social X sobre Trump, para añadir: "Quiero aprovechar para contar que firmaré la candidatura de Donald J. Trump para el Nobel de la Paz, en reconocimiento a su extraordinaria contribución a la paz internacional".

Y afirmó: "Cualquier otro dirigente con semejantes logros ya lo hubiera recibido hace mucho tiempo". El presidente argentino reaccionó así tras el anuncio de Trump de que el Gobierno de Israel y Hamás habían alcanzado un acuerdo para implementar la primera fase de un plan de paz, que consiste en la retirada delimitada de Gaza por parte del Ejército israelí y la liberación de los rehenes retenidos desde hace dos años por el grupo islamista palestino. Trump anunció a través de la red Truth que esto significa que "Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primeros pasos hacia una paz sólida, duradera y eterna" y que "TODOS los rehenes serán liberados muy pronto".

Acuerdo