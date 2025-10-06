  1. Inicio
Hallan muerto Bertoldo Pantaleón, sacerdote desaparecido en el estado mexicano de Guerrero

El sacerdote había sido visto por última vez en la localidad de Atzala, municipio de Cocula, el 4 de octubre pasado; fue hallado sin vida entre Casa Verde y El Platanal

  • 06 de octubre de 2025 a las 21:10
Bertoldo Pantaleón es encargado de la parroquia San Cristóbal de la comunidad Carrizalillo del municipio de Eduardo Neri, la cual está a dos horas de Cocula.

Chilpancingo, México.- El sacerdote mexicano Bertoldo Pantaleón Estrada fue hallado muerto este lunes en el estado de Guerrero (sur), tras dos días de haber desaparecido, según confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero.

En un comunicado, la FGE indicó que abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado cometido contra el sacerdote de la Parroquia de San Cristóbal, cuyo cuerpo fue localizado en el municipio de Eduardo Neri.

La Fiscalía local detalló que agentes policiales y peritos acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes, "con el objetivo de recabar elementos que permitan esclarecer lo ocurrido e identificar a el o los probables responsables".

El reporte del hallazgo de un cuerpo en la carretera federal Iguala-Chilpancingo ocurrió poco después de las 15:00 hora local (23:00 GMT), entre los puntos conocidos como Casa Verde y El Platanal.

El consejo pastoral de la Parroquia de San Cristóbal lamentó en un comunicado el fallecimiento del sacerdote, quien durante ocho años estuvo al frente del templo ubicado en la comunidad de Mezcala, perteneciente al mismo municipio.

"Pedimos que encomienden sus oraciones por su alma y para que la paz esté en nuestro estado", apuntó.

Asimismo, invitó a la comunidad a acudir al velorio del sacerdote, cuyo cuerpo llegará a dicha parroquia alrededor de las 20:00 hora local (04:00 GMT del martes).

Esta mañana, el obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús Hernández González, informó de la desaparición del cura y solicitó la activación del protocolo de búsqueda.

De acuerdo con la ficha de búsqueda que activó la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, el sacerdote, de 58 años, fue visto por última vez el 4 de octubre pasado, en la comunidad de Azcala, municipio de Cocula.

La diócesis de Chilpancingo-Chilapa se ha manifestado constantemente en torno a pacificar la región, asolada por grupos delincuenciales.

Esta no es la primera vez que en Guerrero, uno de los estados que concentra más de la mitad de los homicidios dolosos en el país, ocurren crímenes en contra de los miembros de la Iglesia católica, pues en 2018 fue asesinado Iván Añorve Jaimes de la parroquia del poblado de Las Vigas, así como Germaín Muñiz García, quien era el párroco de Mezcala.

Ante la ola de violencia que azota al país, la Iglesia mexicana ha desempeñado un papel protagonista en el planteamiento de acuerdos para promover la paz en varias localidades de México, un posicionamiento que ha puesto en riesgo la seguridad y la vida de los integrantes del clero.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

