Así ejecutaron a dominicano en México, tras dos meses de secuestro : "Nadie me ayudó"

Recientemente, un hombre de origen dominicano identificado como Daniel Cabreja, fue ejecutado por un presunto grupo criminal que lo tenía secuestrado en México. ¿Por qué lo mataron? A continuación las imágenes y detalles del terrible hecho.
Según el reporte preliminar, Daniel Cabreja, originario de Monte Plata, República Dominicana, se encontraba rumbo a los Estados Unidos, en busca del sueño americano, cuando presuntamente un grupo criminal lo secuestró.
Según la familia de la víctima, los antisociales pedían 100,000 dólares por su rescate, una suma que no pudieron recaudar, tras dos meses de secuestro.
Como consecuencia, el hombre fue obligado a cavar su propia tumba en una zona de México, antes de morir ejecutado.
La muerte del dominicano quedó grabada en un video que fue grabado por los propios hechores, y que luego fue difundido a través de redes sociales. "Esto no era juego, nadie me ayudó, pedí ayuda por casi dos meses y medio y nadie me ayudó", manifestó Daniel Cabreja antes de ser ejecutado.
Solo segundos después de las palabras de la Daniel Cabreja, se ve cuando la mano de un hombre aparece en la violenta escena con un arma de fuego, para dispararle directamente a la cabeza, causándole la muerte instantánea.
El cuerpo del hombre cayó directamente en la tumba que le hicieron cavar, debido al impacto de bala.
La noticia ha provocado indignación por la crueldad del acto y la impotencia de los familiares, quienes, según señalamientos, no pudieron negociar la liberación.
En redes sociales circula otro video en el que aparece la víctima, atado y con los ojos vendados, solicitando ayuda económica a sus familiares para que no lo mataran.
Según la versión de familiares, Cabrejo trabajaba como chofer en una compañía de guías turísticos en Verón, Punta Cana, antes de viajar a México, con la intensión de cruzar a EE UU.
La Fiscalía mexicana ha reiterado que las investigaciones avanzan y que se buscan indicios sobre los responsables y las circunstancias del secuestro y del posterior desenlace.
Mientras tanto, su familia en República Dominicana clama por justicia. El caso ha causado consternación en México y en el país de origen de la víctima.