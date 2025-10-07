Hallan muerta a Daiana Mendieta, desaparecida hace cuatro días en provincia argentina

Buenos Aires, Argentina.-Daiana Magalí Mendieta, una joven de 22 años que se encontraba desaparecida desde el viernes pasado en la provincia argentina de Entre Ríos (este), fue hallada sin vida este martes en el interior de un aljibe, según informaron medios locales.

El cuerpo sin vida de Mendieta fue hallado a 10 metros de profundidad, en una zona rural de la provincia de Entre Ríos.

La autopsia preliminar reveló que el cuerpo de la joven presentaba un disparo de arma de fuego.

Según relataron sus padres a medios locales, la joven salió de su casa conduciendo su automóvil el viernes por la noche y, horas más tarde, su celular se apagó.

A raíz de ello, se presentaron el sábado en la comisaría de la localidad entrerriana de Gobernador Mansilla para efectuar la denuncia por averiguación de paradero.