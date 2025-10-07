Mujer mató a su esposo, lo ocultó ocho días bajo la cama y luego en su carro en Perú

El cadáver de un hombre fue encontrado cuando vecinos reportaron un fuerte olor que provenía desde el vehículo estacionado. Agentes policiales fueron al lugar y verificaron el número de placa, dando con la sospechosa, quien tuvo que acompañarlos para abrir el maletero y luego confesar. ¿Cómo ocurrió el crimen? Aquí los detalles del caso.
Por el caso fue detenida una mujer venezolana de 42 años, identificada como Keillys Aguilera Meneses, quien es señalada por el asesinato de su esposo Alexander Valverde en el distrito limeño de Breña, Perú, tras 20 años de matrimonio.
De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, la pareja se conoció hace más de 20 años en Venezuela. Se casaron, pero debido a la crisis económica en Venezuela, Valverde optó por llevarse a su familia a Perú, estableciéndose en la casa de su familia.
El matrimonio tuvo tres hijos, que actualmente tienen las edades de 20, 12 y 7 años. Según la familia de la víctima, todo parecía estar bien, por lo que no se esperaban la noticia.
Según las autoridades, la mujer asesinó a su esposo y ocultó su cadáver durante ocho días, luego lo movió hasta el maletero de un vehículo y condujo aproximadamente a tres cuadras de la vivienda. Estacionó el automotor y regresó a la casa como si nada.
En imágenes que fueron captadas previo al hallazgo del cuerpo, la mujer se veía nerviosa, y tras varios interrogatorios confesó su crimen, por lo que fue detenida. Actualmente se encuentra guardando prisión mientras continúan las indagaciones del caso.
Hasta ahora, las razones del crimen están bajo investigación, pero vecinos de la familia manifestaron que la mujer podría haber cometido el asesinato por posible maltrato, ya que la consideraban "incapaz" de hacer algo así.
"Me sorprendió que siendo tan amable haya cometido esto, la única explicación es que el sujeto le haya hecho algo para que reaccionara de esa manera", manifestó un vecino ante los medios de comunicación de Perú.
Keillys Aguilera, originaria de Venezuela, trabajaba en casa, se dedicaba a la venta de productos por internet.
Mientras que su esposo, Alexander, trabajaba en el área de carnes de un reconocido supermercado. Un dato curioso en este caso es que pesar de 20 años de matrimonio, la víctima nunca compartió fotos junto a su esposa e hijos en redes sociales, siempre se mostraba solo.
Los habitantes de la zona se encuentran impactados por este crimen. La familia de Valverde se encuentra en shock, mientras que los hijos de la pareja reciben atención psicológica para asimilar el hecho. Los compañeros del fallecido manifestaron que era “un chico alegre, jovial con todos; nos duele la forma en que ha muerto”.
Aunque Keillys manifestó que había actuado sola, las autoridades le dieron detención a Katherine Katiuska Bello Serrano, una venezolana de 34 años, cuando presuntamente intentaba huir hacia Ecuador. Es concuñada de Keillys Aguilera y también está bajo investigación por coautoría.