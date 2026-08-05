Hallan un billete de lotería millonario en un basurero de Italia

Roma, Italia.-Tras dos días de búsqueda, personal del servicio de recogida de residuos de la localidad de Bitonto, en la región italiana de Apulia (sur), encontró el billete de lotería premiado con un millón de euros, que había sido tirado accidentalmente a la basura por su propietario, quien solo posteriormente se dio cuenta de su valor.

La persona que compró el billete, del que no se conoce su nombre, lo tiró a la basura después de que la máquina para controlar si estaba premiado indicase que no era "válido", un mensaje que aparece cuando el premio es demasiado alto para que se pague en el estanco, pero el comprador pensó que no había ganado nada.

La historia fue relatada este miércoles a los medios por Roberto Toscano, presidente de Sanb, la empresa que gestiona la recolección y el transporte de residuos en Bitonto.

Según la reconstrucción, el ganador había elegido números que llevaba usando años porque estaban ligados al recuerdo de un ser querido, por lo que al llegar a casa un familiar le comunicó que el billete estaba premiado y entonces acudieron de nuevo al estanco, pero ya había pasado el camión de la basura.