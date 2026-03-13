¿Habrá permisos de trabajo temporales por el Mundial 2026 en EE UU?Así funcionan

Estados Unidos.- El Mundial 2026, evento que promete una fiesta deportiva sin precedentes, pero también la apertura de algunas oportunidades laborales y hasta voluntariados en la FIFA. ¿Habrá permisos temporales para este año? A continuación lo que se sabe.

De acuerdo con información de medios locales de cada país anfitrión, se prevén algunas facilidades y permisos de trabajos temporales destinados a personal clave, voluntarios y trabajadores en áreas de servicio que darán vida al evento.

Canadá ha tomado la delantera con una política de puertas abiertas para el entorno FIFA. El gobierno canadiense eliminará el requisito de permiso de trabajo tradicional para extranjeros invitados directamente por el organismo rector del fútbol, incluyendo a jugadores, prensa y personal administrativo. Esta medida excepcional se abrió desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 31 de julio de 2026.

Para beneficiarse de esta exención en suelo canadiense, los interesados deben contar con una carta oficial de invitación. No obstante, la facilitación de trámites no exime del rigor migratorio habitual, ya que los beneficiarios deberán superar los controles de seguridad correspondientes y poseer una visa de visitante o una autorización electrónica de viaje (eTA) vigente.

En el caso de México, el enfoque se centra en el robustecimiento del sector servicios y hostelería. Se estima que la justa deportiva impulsará la creación de hasta 14,000 empleos temporales, especialmente en el área restaurantera. Con 13 partidos programados en territorio azteca, la demanda de mano de obra se concentrará en los meses de junio y julio de 2026, de acuerdo con datos de EFE y El Economista.

La legislación mexicana exigirá contratos por tiempo determinado que justifiquen la naturaleza de la labor, ya sea por remodelaciones o servicios directos en estadios. Los trabajadores bajo este esquema gozarán de prestaciones proporcionales, como aguinaldo y vacaciones. Incluso, si la relación laboral supera los 60 días, tendrán derecho a la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU).

Por su parte, Estados Unidos mantendrá su estructura de visas temporales para gestionar el flujo laboral. Se prevé el uso intensivo de los programas H-2A y H-2B, orientados a la agricultura y sectores de servicios respectivamente. Estas categorías permiten a empleadores estadounidenses contratar extranjeros para cubrir vacantes que no pueden ser suplidas por personal local durante picos de demanda.

Un dato relevante para la comunidad migrante en territorio estadounidense es la extensión de los permisos de trabajo para beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS). Para ciertos países, estas autorizaciones se han prolongado hasta octubre de 2026, lo que permite a miles de personas integrarse legalmente a las actividades económicas derivadas de la Copa del Mundo.

Sin embargo, organizaciones en pro de los migrantes instan a la precaución, argumentando que no se descarta la presencia de ICE durante el Mundial 2026, por lo menos en Florida, Dallas, Houston, Atlanta, Los Ángeles y el complejo de Nueva York / Nueva Jersey también.