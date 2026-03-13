¿Habrá permisos de trabajo temporales por el Mundial 2026 en EE UU?Así funcionan

Estados Unidos.- El Mundial 2026, evento que promete una fiesta deportiva sin precedentes, pero también la apertura de algunas oportunidades laborales y hasta voluntariados en la FIFA. ¿Habrá permisos temporales para este año? A continuación lo que se sabe.
De acuerdo con información de medios locales de cada país anfitrión, se prevén algunas facilidades y permisos de trabajos temporales destinados a personal clave, voluntarios y trabajadores en áreas de servicio que darán vida al evento.
Canadá ha tomado la delantera con una política de puertas abiertas para el entorno FIFA. El gobierno canadiense eliminará el requisito de permiso de trabajo tradicional para extranjeros invitados directamente por el organismo rector del fútbol, incluyendo a jugadores, prensa y personal administrativo. Esta medida excepcional se abrió desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 31 de julio de 2026.
Para beneficiarse de esta exención en suelo canadiense, los interesados deben contar con una carta oficial de invitación. No obstante, la facilitación de trámites no exime del rigor migratorio habitual, ya que los beneficiarios deberán superar los controles de seguridad correspondientes y poseer una visa de visitante o una autorización electrónica de viaje (eTA) vigente.
En el caso de México, el enfoque se centra en el robustecimiento del sector servicios y hostelería. Se estima que la justa deportiva impulsará la creación de hasta 14,000 empleos temporales, especialmente en el área restaurantera. Con 13 partidos programados en territorio azteca, la demanda de mano de obra se concentrará en los meses de junio y julio de 2026, de acuerdo con datos de EFE y El Economista.
La legislación mexicana exigirá contratos por tiempo determinado que justifiquen la naturaleza de la labor, ya sea por remodelaciones o servicios directos en estadios. Los trabajadores bajo este esquema gozarán de prestaciones proporcionales, como aguinaldo y vacaciones. Incluso, si la relación laboral supera los 60 días, tendrán derecho a la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU).
Por su parte, Estados Unidos mantendrá su estructura de visas temporales para gestionar el flujo laboral. Se prevé el uso intensivo de los programas H-2A y H-2B, orientados a la agricultura y sectores de servicios respectivamente. Estas categorías permiten a empleadores estadounidenses contratar extranjeros para cubrir vacantes que no pueden ser suplidas por personal local durante picos de demanda.
Un dato relevante para la comunidad migrante en territorio estadounidense es la extensión de los permisos de trabajo para beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS). Para ciertos países, estas autorizaciones se han prolongado hasta octubre de 2026, lo que permite a miles de personas integrarse legalmente a las actividades económicas derivadas de la Copa del Mundo.
Sin embargo, organizaciones en pro de los migrantes instan a la precaución, argumentando que no se descarta la presencia de ICE durante el Mundial 2026, por lo menos en Florida, Dallas, Houston, Atlanta, Los Ángeles y el complejo de Nueva York / Nueva Jersey también.
Voluntariados
Para quienes buscan una experiencia más cercana a la organización, el programa de voluntariado ya ha abierto sus registros oficiales. Esta es la vía principal para quienes desean formar parte de la logística interna, aunque los requisitos generales de contratación en los tres países suelen incluir ser mayor de edad, poseer identificación oficial y dominar los idiomas español e inglés.
En cuanto a la experiencia profesional, los perfiles más buscados suelen requerir un bagaje previo de entre dos a cinco años en áreas específicas. Es fundamental que los aspirantes mantengan sus documentos en regla, ya que, aunque existen facilidades, el cumplimiento de las normativas de seguridad nacional de cada sede sigue siendo una prioridad absoluta para los comités organizadores.
A pesar del optimismo por la apertura de plazas, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha señalado que podrían existir medidas temporales en los trámites de visa para ciudadanos de ciertos países. Sin embargo, esto no representa un impedimento para la solicitud de visas de turista, que seguirán siendo el documento estándar para los aficionados que deseen asistir a los encuentros.
La clave para los interesados radica en la anticipación y el monitoreo constante de las fuentes oficiales.
Al tratarse de un evento de magnitud global, los requisitos migratorios y las cuotas de empleo podrían ajustarse a medida que se acerque la fecha de inauguración, por lo es ideal verificar las actualizaciones legales de cada nación.
Voluntariado FIFA Global es el canal principal para trabajar directamente en la organización del evento en las 16 sedes de los tres países.FIFA Volunteer Platform
Canales por País sobre empleo y visas
Canadá
Exención de permisos: si eres parte de la prensa o personal invitado por una delegación:
Portal de Inmigración: Canada.ca - Immigration and citizenship
Dato importante: no olvides que, aunque no necesites permiso de trabajo, sí necesitas tramitar tu eTA (Autorización Electrónica de Viaje) o visa de visitante si tu país de origen lo requiere.
México
Sector servicios y hostelería: para las vacantes en estadios (Azteca, BBVA y Akron) y sector turismo:
Portal del Empleo (Secretaría del Trabajo): empleo.gob.mx
Cámaras de Comercio: Mantente atento a las convocatorias de la CANIRAC (Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados) para las vacantes temporales de meseros, cocina y logística.
Estados Unidos
Visas H-2A y H-2B: para trabajos temporales en servicios y mantenimiento:
Departamento de Estado: travel.state.gov (Sección de visas temporales de trabajo).
Certificación Laboral: Las empresas estadounidenses deben publicar las vacantes en el sitio del Departamento de Trabajo: seasonaljobs.dol.gov antes de contratar extranjeros.