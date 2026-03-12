Mundial 2026: ¿Cuáles son las sedes con mayor riesgo de redadas del ICE en EE UU?

El Mundial 2026 es la fiesta deportiva más esperada del año y está "a la vuelta de la esquina", pero para miles de aficionados, el sueño mundialista viene acompañado de una ola de incertidumbre por la situación migratoria en los Estados Unidos. ¿Cuáles son las sedes del Mundial 2026 donde hay más redada del ICE? A continuación los detalles
Según lo han alertado algunas organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, el despliegue de seguridad durante la copa mundial 2026, estará bajo la lupa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Lo que ha encendido las alarmas es que la agencia no se ha comprometido a suspender sus operaciones de control migratorio en las inmediaciones de los estadios o zonas de alta afluencia, lo que abre la puerta a posibles detenciones en pleno clima festivo.
En el mapa de riesgos, Miami y su Hard Rock Stadium se llevan la peor parte. La sede de la "Ciudad del Sol" es calificada por los expertos como una zona de "alto riesgo". Esto se debe, en gran medida, a las estrictas políticas migratorias vigentes en el estado de Florida, donde el temor no solo alcanza a los indocumentados, sino que existen dudas sobre la seguridad de turistas con estatus legal.
Pero Florida no es el único foco rojo. Ciudades con una histórica presencia de comunidades latinas como Dallas, Houston, Atlanta, Los Ángeles y el complejo de Nueva York / Nueva Jersey también están bajo la lupa.
En estos puntos, se espera un despliegue masivo donde agentes federales monitorearán de cerca los movimientos, generando una legítima inquietud sobre el uso del perfilamiento racial para realizar inspecciones.
Mientras la FIFA busca celebrar la diversidad, el operativo de seguridad estadounidense podría transformar el trayecto al estadio en una carrera de obstáculos legales.
Las organizaciones de derechos civiles han sido enfáticas al señalar que, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, los riesgos de redadas son considerablemente menores en las sedes de México y Canadá
Ante este panorama, la recomendación de los defensores para los visitantes es clara: evitar, en la medida de lo posible, las zonas donde la presencia policial sea abrumadora.
Se teme que el control de multitudes sirva de fachada para verificar estatus migratorios, afectando incluso a quienes viajan con visas en regla pero que podrían verse involucrados en operativos de gran escala.
Para muchos, la presencia de agentes de deportación desvirtúa el espíritu de hospitalidad que un evento de esta magnitud requiere, poniendo en jaque la tranquilidad de los aficionados.
"No hay garantías", es el mensaje que resuena en las redes de apoyo al migrante.