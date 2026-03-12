Mundial 2026: ¿Cuáles son las sedes con mayor riesgo de redadas del ICE en EE UU?

En el mapa de riesgos, Miami y su Hard Rock Stadium se llevan la peor parte. La sede de la "Ciudad del Sol" es calificada por los expertos como una zona de "alto riesgo". Esto se debe, en gran medida, a las estrictas políticas migratorias vigentes en el estado de Florida, donde el temor no solo alcanza a los indocumentados, sino que existen dudas sobre la seguridad de turistas con estatus legal.