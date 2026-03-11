Estatua de Trump y Epstein imitando escena de Titanic se vuelve viral

Una estatua gigante de Donald Trump y Jeffrey Epstein se volvió tendencia mundial este miércoles -11 de marzo- tras aparecer en Washington D.C., cerca del Capitolio de Estados Unidos. La inesperada instalación generó sorpresa entre transeúntes, turistas y usuarios de redes sociales.
La escultura mide casi 3.5 metros de altura y representa a ambos personajes en una escena inspirada en la famosa película Titanic. En la obra, ambos aparecen con los brazos abiertos imitando la icónica postura de los protagonistas en la proa del barco.
La pieza artística fue titulada “El rey del mundo”, una referencia directa a la recordada escena del filme. La elección del nombre también ha generado interpretaciones y debate en redes.
En la base de la estatua se encuentra una placa con un mensaje que explica el concepto detrás de la obra. El texto establece un paralelismo entre la historia de la película y la relación entre ambos personajes.
“La trágica historia de amor entre Jack y Rose fue construida sobre viajes lujuriosos, fiestas báquicas y escenas secretas de desnudos”, señala el inicio de la inscripción. La frase introduce el tono crítico del monumento.
El texto continúa afirmando que el monumento honra el vínculo entre Donald Trump y Jeffrey Epstein. Según la placa, su amistad habría estado “aparentemente construida sobre viajes lujosos, fiestas báquicas y escenas secretas de desnudos”.
Las imágenes de la escultura comenzaron a circular rápidamente en plataformas digitales. En pocas horas, fotografías y videos del monumento se volvieron virales en diferentes países.
La obra pertenece al colectivo de artistas anónimo The Secret Handshake. El grupo es conocido por realizar intervenciones urbanas con fuerte contenido político y satírico.
No es la primera vez que el colectivo realiza una instalación relacionada con estas figuras. En septiembre de 2025 colocaron otra escultura donde ambos aparecían tomados de la mano.
Aquella obra llevaba por título “Best Friends” y también generó polémica en su momento. Con esta nueva pieza, el colectivo vuelve a provocar debate público a través del arte callejero.