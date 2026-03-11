  1. Inicio
Estatua de Trump y Epstein imitando escena de Titanic se vuelve viral

Una escultura de casi 3.5 metros,titulada El rey del mundo fue instalada en Washington D.C. por el colectivo anónimo The Secret Handshake, generando polémica y debate en redes sociales

  • Actualizado: 11 de marzo de 2026 a las 19:17
Estatua de Trump y Epstein imitando escena de Titanic se vuelve viral
Una estatua gigante de Donald Trump y Jeffrey Epstein se volvió tendencia mundial este miércoles -11 de marzo- tras aparecer en Washington D.C., cerca del Capitolio de Estados Unidos. La inesperada instalación generó sorpresa entre transeúntes, turistas y usuarios de redes sociales.

 Foto: Cortesía
Estatua de Trump y Epstein imitando escena de Titanic se vuelve viral
La escultura mide casi 3.5 metros de altura y representa a ambos personajes en una escena inspirada en la famosa película Titanic. En la obra, ambos aparecen con los brazos abiertos imitando la icónica postura de los protagonistas en la proa del barco.

 Foto: Cortesía
Estatua de Trump y Epstein imitando escena de Titanic se vuelve viral
La pieza artística fue titulada “El rey del mundo”, una referencia directa a la recordada escena del filme. La elección del nombre también ha generado interpretaciones y debate en redes.

 Foto: Cortesía
Estatua de Trump y Epstein imitando escena de Titanic se vuelve viral
En la base de la estatua se encuentra una placa con un mensaje que explica el concepto detrás de la obra. El texto establece un paralelismo entre la historia de la película y la relación entre ambos personajes.

 Foto: Cortesía
Estatua de Trump y Epstein imitando escena de Titanic se vuelve viral
“La trágica historia de amor entre Jack y Rose fue construida sobre viajes lujuriosos, fiestas báquicas y escenas secretas de desnudos”, señala el inicio de la inscripción. La frase introduce el tono crítico del monumento.

 Foto: Cortesía
Estatua de Trump y Epstein imitando escena de Titanic se vuelve viral
El texto continúa afirmando que el monumento honra el vínculo entre Donald Trump y Jeffrey Epstein. Según la placa, su amistad habría estado “aparentemente construida sobre viajes lujosos, fiestas báquicas y escenas secretas de desnudos”.

 Foto: Cortesía
Estatua de Trump y Epstein imitando escena de Titanic se vuelve viral
Las imágenes de la escultura comenzaron a circular rápidamente en plataformas digitales. En pocas horas, fotografías y videos del monumento se volvieron virales en diferentes países.

 Foto: Cortesía
Estatua de Trump y Epstein imitando escena de Titanic se vuelve viral
La obra pertenece al colectivo de artistas anónimo The Secret Handshake. El grupo es conocido por realizar intervenciones urbanas con fuerte contenido político y satírico.

 Foto: Cortesía
Estatua de Trump y Epstein imitando escena de Titanic se vuelve viral
No es la primera vez que el colectivo realiza una instalación relacionada con estas figuras. En septiembre de 2025 colocaron otra escultura donde ambos aparecían tomados de la mano.

 Foto: Cortesía
Estatua de Trump y Epstein imitando escena de Titanic se vuelve viral
Aquella obra llevaba por título “Best Friends” y también generó polémica en su momento. Con esta nueva pieza, el colectivo vuelve a provocar debate público a través del arte callejero.

 Foto: Cortesía
