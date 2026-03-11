Empujó a un anciano de 83 años a las vías del metro: Arrestan hondureño en EE UU

Un hondureño fue arrestado en Estados Unidos tras ser acusado de empujar a un anciano de 83 años a las vías del metro en Nueva York. El hecho ocurrió en una estación de Manhattan y dejó a la víctima gravemente herida y con pocas probabilidades de sobrevivir. Conozca los detalles aquí.
El sospechoso fue identificado como Bairon Hernández, un hombre de 34 años y sin hogar. Las autoridades lo detuvieron como presunto responsable de empujar a dos pasajeros al azar en el sistema de transporte.
El incidente se registró en la estación de 63rd Street y Lexington Avenue, en una zona considerada relativamente tranquila de Manhattan. La policía indicó que los ataques ocurrieron de forma repentina mientras las víctimas se encontraban en el andén.
Hernández, originario de Honduras, enfrenta cargos por dos intentos de homicidio. Tras su arresto, el acusado negó cualquier relación con los hechos, según reportes de medios locales.
Las investigaciones señalan que una de las víctimas fue Richard Williams, un anciano de 83 años. El hombre es veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
Williams sufrió lesiones graves en la cabeza luego de caer a las vías del metro. Actualmente permanece hospitalizado y conectado a un respirador.
El adulto mayor recibe atención médica en el hospital New York-Presbyterian Weill Cornell. Los médicos han advertido que sus probabilidades de sobrevivir son mínimas.
Familiares del veterano confirmaron que su estado es crítico y que no ha mostrado señales de recuperación. Su hija expresó que la familia permanece junto a su cama esperando un milagro.
“Estamos orando por un milagro... No responde”, declaró la mujer a medios estadounidenses. Agregó que su padre continúa con soporte vital mientras los médicos monitorean su condición.
De acuerdo con reportes periodísticos, Hernández no tenía antecedentes penales en Nueva York. El caso sigue bajo investigación mientras las autoridades avanzan en el proceso judicial contra el sospechoso.