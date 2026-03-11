  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías mundo

Empujó a un anciano de 83 años a las vías del metro: Arrestan hondureño en EE UU

El hondureño Bairon Hernández fue detenido por las autoridades estadounidenses por ser sospechoso de haber empujado a dos personas a las vías del metro en Nueva York, Estados Unidos

  • Actualizado: 11 de marzo de 2026 a las 18:29
Empujó a un anciano de 83 años a las vías del metro: Arrestan hondureño en EE UU
1 de 10

Un hondureño fue arrestado en Estados Unidos tras ser acusado de empujar a un anciano de 83 años a las vías del metro en Nueva York. El hecho ocurrió en una estación de Manhattan y dejó a la víctima gravemente herida y con pocas probabilidades de sobrevivir. Conozca los detalles aquí.

Foto: Cortesía
Empujó a un anciano de 83 años a las vías del metro: Arrestan hondureño en EE UU
2 de 10

El sospechoso fue identificado como Bairon Hernández, un hombre de 34 años y sin hogar. Las autoridades lo detuvieron como presunto responsable de empujar a dos pasajeros al azar en el sistema de transporte.

 Foto: Cortesía
Empujó a un anciano de 83 años a las vías del metro: Arrestan hondureño en EE UU
3 de 10

El incidente se registró en la estación de 63rd Street y Lexington Avenue, en una zona considerada relativamente tranquila de Manhattan. La policía indicó que los ataques ocurrieron de forma repentina mientras las víctimas se encontraban en el andén.

 Foto: Cortesía
Empujó a un anciano de 83 años a las vías del metro: Arrestan hondureño en EE UU
4 de 10

Hernández, originario de Honduras, enfrenta cargos por dos intentos de homicidio. Tras su arresto, el acusado negó cualquier relación con los hechos, según reportes de medios locales.

 Foto: Cortesía
Empujó a un anciano de 83 años a las vías del metro: Arrestan hondureño en EE UU
5 de 10

Las investigaciones señalan que una de las víctimas fue Richard Williams, un anciano de 83 años. El hombre es veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

 Foto: Cortesía
Empujó a un anciano de 83 años a las vías del metro: Arrestan hondureño en EE UU
6 de 10

Williams sufrió lesiones graves en la cabeza luego de caer a las vías del metro. Actualmente permanece hospitalizado y conectado a un respirador.

 Foto: Cortesía
Empujó a un anciano de 83 años a las vías del metro: Arrestan hondureño en EE UU
7 de 10

El adulto mayor recibe atención médica en el hospital New York-Presbyterian Weill Cornell. Los médicos han advertido que sus probabilidades de sobrevivir son mínimas.

 Foto: Cortesía
Empujó a un anciano de 83 años a las vías del metro: Arrestan hondureño en EE UU
8 de 10

Familiares del veterano confirmaron que su estado es crítico y que no ha mostrado señales de recuperación. Su hija expresó que la familia permanece junto a su cama esperando un milagro.

 Foto: Cortesía
Empujó a un anciano de 83 años a las vías del metro: Arrestan hondureño en EE UU
9 de 10

“Estamos orando por un milagro... No responde”, declaró la mujer a medios estadounidenses. Agregó que su padre continúa con soporte vital mientras los médicos monitorean su condición.

 Foto: Cortesía
Empujó a un anciano de 83 años a las vías del metro: Arrestan hondureño en EE UU
10 de 10

De acuerdo con reportes periodísticos, Hernández no tenía antecedentes penales en Nueva York. El caso sigue bajo investigación mientras las autoridades avanzan en el proceso judicial contra el sospechoso.

 Foto: Cortesía
Cargar más fotos