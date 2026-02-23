Gobierno venezolano pide a EEUU que libere a Maduro y a su esposa

Ginebra, Suiza.- El Gobierno venezolano pidió este lunes, en una intervención durante la sesión de inauguración del Consejo de Derechos Humanos, que Estados Unidos libere de forma inmediata a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, capturados el pasado 3 de enero por fuerzas militares de este país en Caracas.

Esta fue una de las exigencias que planteó en su discurso en el foro de derechos humanos el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yvan Gil Pinto, quien también reclamó el cese de todas las sanciones contra su país y que haya un respeto general a la soberanía de los Estados.