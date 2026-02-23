  1. Inicio
Gobierno de México revela que pareja sentimental de El Mencho fue clave en su captura

Los equipos de inteligencia ubicaron a una de las parejas sentimentales de El Mencho y le dieron seguimiento hasta la cabaña donde se reunieron

  • Actualizado: 23 de febrero de 2026 a las 09:19
Ricardo Trevilla Trejo, secretario de Defensa, reveló detalles del operativo contra El Mencho.

 Foto: EFE

Ciudad de México, México.- El Secretario de la Defensa Nacional de México, el general Ricardo Trevilla Trejo, reveló detalles del operativo que ayudó a capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante la mañanera de este lunes, detalló los movimientos claves que ayudaron en el operativo que culminó con la muerte del famoso narcotraficante.

Trevilla Trejo informó que la Inteligencia Militar Central ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de El Mencho que la llevó a reunirse con él en una cabaña en Tapalpa, Jalisco, el pasado 20 de febrero.

Indicó que la mujer se retiró del lugar un día después, el 21 de febrero, y el narcotraficante permaneció en el lugar un día más rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad.

El general indicó que ese mismo día se planificó la operación por parte del personal de fuerzas especiales del Ejército y de la Guardia Nacional y, una vez corroborada la presencia de El Mencho en la zona, las fuerzas operativas se desplazaron a detenerlo y, al notar la presencia, se abrió fuego contra los miembros de seguridad.

El Mencho, junto a un círculo cercano, huyó hacia una zona boscosa donde se tendió un cerco que logró fijarlo. Al notar la presencia de la fuerzas de seguridad, usaron sus armas e impactaron un helicóptero, que realizó un aterrizaje de emergencia.

Detalló que por las lesiones que sufrió el capo mexicano, fue necesaria su evacuación médica en Jalisco, pero El Mencho y sus escoltas fallecieron en el trayecto.

En el intercambio de disparos murieron 8 delincuentes, se aseguraron 7 armas largas, 2 lanzacohetes , 8 vehículos, 2 racer, cartuchos y cargadores, asimismo, 2 militares fueron heridos.

La muerte de El Mencho provocó una ola de violencia por parte de los miembros de CJNG donde hubo bloqueo de carreteras, quema de vehículos y agresiones.

