Gobierno de EE UU hará que sus agentes de inmigración lleven cámaras corporales

Washington, Estados Unidos.- La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, anunció este lunes que los agentes de inmigración desplegados en Mineápolis empezarán a llevar cámaras corporales a raíz de las muertes de dos ciudadanos a manos de estos oficiales en la mencionada ciudad y que la orden se extenderá a todo el país a medida que haya presupuesto disponible.

"Con efecto inmediato, desplegaremos cámaras corporales para todos los agentes en servicio en Mineápolis", escribió en X Noem, que aseguró haber comunicado la medida con el director interino del Servició de Inmigración y Control de Aduanas, Todd Lyons; el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Rodney Scott, y el zar fronterizo del Gobierno de Donald Trump, Tom Homan.

La semana pasada Trump decidió sustituir a la persona que estaba al frente de las redadas migratorias en Mineápolis (el alto oficial de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino) por Homan, con el aparente objetivo de redibujar su estrategia en la ciudad tras la muerte de dos de sus ciudadanos a manos de agentes de inmigración.