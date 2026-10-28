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Flávio Bolsonaro llega a Miami, EE UU, tras huir de Brasil después de perder las elecciones

El senador ultraderechista de 45 años ingresó a Estados Unidos por el aeropuerto de Miami-Opa Locka, acompañado de su esposa y sus dos hijas, según EFE

  • Actualizado: 28 de octubre de 2026 a las 10:01
Flávio Bolsonaro llega a Miami, EE UU, tras huir de Brasil después de perder las elecciones

Las autoridades migratorias argentinas confirmaron este miércoles 28 que el excandidato presidencial hizo escala en Argentina rumbo a Ecuador, desde donde partió a Miami.

 Foto: EFE

Miami, Estados Unidos.- El excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro llegó este miércoles 28 de octubre a Estados Unidos, donde será acogido por el Gobierno del presidente Donald Trump, tras huir de Brasil vía Argentina después de perder las elecciones del domingo 25 frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

El senador ultraderechista de 45 años entró al país por el Aeropuerto Ejecutivo de Miami-Opa Locka, en el condado de Miami-Dade, en compañía de su esposa y sus dos hijas, según pudo constatar EFE.

Bolsonaro llegó a Estados Unidos pese a que la Policía Federal brasileña había cancelado el martes 27 sus pasaportes ordinario y diplomático, después de que incumpliera la orden judicial de entregarlos en el marco de una investigación por presunta corrupción.

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Las autoridades migratorias argentinas confirmaron este miércoles que el excandidato presidencial hizo escala en Argentina rumbo a Ecuador, desde donde partió a Miami.

Bolsonaro y su familia ingresaron anoche vía terrestre por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones con documentación en regla, y a las 23.30 hora local de ayer, martes (02.30 GMT de este miércoles), abordaron un vuelo privado con destino a la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, informó la Dirección Nacional de Migraciones argentina en la red social X.

El vuelo privado en el que viajaba la familia Bolsonaro partió del aeropuerto de Puerto Iguazú (Argentina) con destino a Guayaquil (Ecuador), desde donde se dirigió a Miami.

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La Administración de Donald Trump había anunciado el martes que acogería al senador brasileño y a su familia en Estados Unidos, después de que éste abandonara Brasil tras ser derrotado en las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

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Redacción web
Agencia EFE

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