Flávio Bolsonaro llega a Miami, EE UU, tras huir de Brasil después de perder las elecciones

Miami, Estados Unidos.- El excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro llegó este miércoles 28 de octubre a Estados Unidos, donde será acogido por el Gobierno del presidente Donald Trump, tras huir de Brasil vía Argentina después de perder las elecciones del domingo 25 frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

El senador ultraderechista de 45 años entró al país por el Aeropuerto Ejecutivo de Miami-Opa Locka, en el condado de Miami-Dade, en compañía de su esposa y sus dos hijas, según pudo constatar EFE.

Bolsonaro llegó a Estados Unidos pese a que la Policía Federal brasileña había cancelado el martes 27 sus pasaportes ordinario y diplomático, después de que incumpliera la orden judicial de entregarlos en el marco de una investigación por presunta corrupción.