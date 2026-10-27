Trump asegura que aceptará el resultado de las elecciones legislativas si "son limpias"

El mandatario agregó que "encontraría la manera" de trabajar con los demócratas si estos arrebatan a los republicanos el control de la Cámara de Representantes, como pronostican las encuestas.

Preguntado antes de viajar a dos mítines de campaña en Texas si respetaría el desenlace de los comicios del 3 de noviembre sin importar qué partido obtiene la victoria, Trump respondió: "Lo haré, si son unas elecciones limpias".

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó este martes que aceptará el resultado de las elecciones de medio mandato, donde los republicanos podrían perder su mayoría en el Congreso, si estas son "limpias".

El republicano ha expresado dudas sobre la seguridad del sistema electoral en el país, a pesar de que expertos y autoridades electorales insisten en su fiabilidad.

Un 70 % de los estadounidenses no confía en que el mandatario acepte los resultados si los republicanos pierden los comicios, según una encuesta de la semana pasada de The Washington Post, ABC News e Ipsos.

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Trump sigue sin reconocer su derrota en las elecciones presidenciales de 2020, que perdió frente al demócrata Joe Biden, y continúa asegurando sin pruebas que le fueron robadas.

Este lunes anunció una recompensa de un millón de dólares a quien denuncie algún caso de fraude en las próximas elecciones legislativas o en comicios pasados si su declaración sirve para procesar o condenar a los presuntos implicados.

El pasado 16 de julio, el presidente dio un discurso a la nación en horario de máxima audiencia en el que insistió en sus acusaciones sobre las elecciones de 2020, nuevamente sin aportar pruebas contundentes sobre la supuesta manipulación.

Los sondeos favorecen a los demócratas, que tendrían grandes posibilidades de hacerse con el control de la Cámara Baja, y podrían disputar la mayoría del Senado, en medio de la impopularidad de Trump por la elevada inflación y la guerra de Irán.