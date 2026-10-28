Francia cede ante los estudiantes y reformará el polémico sistema universitario

París, Francia.- Una de las medidas clave del mandato del presidente francés, Emmanuel Macron, un nuevo sistema de acceso a la universidad que nació con la vocación de ser más transparente, ágil y justo, está a punto de saltar por los aires ante la presión de los estudiantes, que consideran que no ha cumplido ninguno de los objetivos previstos. El Ejecutivo ya ha cedido. El año próximo, el sistema de acceso a la universidad será reformado y, a partir de 2028 será el nuevo presidente que salga de las urnas en abril y mayo próximo quien decida lo que sucede en el futuro. En un intento de frenar la protesta universitaria, el primer ministro, Sébastien Lecornu, organizó para este miércoles un debate en la Asamblea Nacional para que los diferentes partidos políticos, todos ellos enfrascados en la precampaña electoral, expresen sus proyectos.

Esta reforma era una de las más emblemáticas de Macron, elegido presidente en 2017, junto con la de las pensiones, que también se vio obligado a abandonar el año pasado para poder mantener en pie a su Ejecutivo. Cuando fue elegido en 2017, el liberal Macron aseguró que la educación sería su prioridad y lanzó una serie de medidas. Entre ellas destacaban dos, una reforma del bachillerato, que imponía la evaluación continua, y un revolucionario método de selección de los alumnos para cada formación universitaria. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las dos reformas están ahora en el punto de mira de las revueltas estudiantiles lanzadas hace cinco semanas y que han sido el detonante de una gran protesta social que mantiene al Gobierno contra las cuerdas.

Introducido en 2018 y bautizado como 'Parcursup', el sistema de acceso a la universidad persigue atribuir a los alumnos que han superado el bachillerato, en torno a un millón al año, a una de las 25.000 formaciones superiores que posee el país. Entre enero y abril, cada alumno en el último curso del instituto debe hacer diez peticiones de universidades a las que quiere acceder a través de una plataforma digital. Los estudiantes incluyen, además de sus notas, cartas de motivación, recomendaciones de profesores sobre su comportamiento, informes de asistencia a clase y otros elementos para apoyar su candidatura.

El peso del algoritmo