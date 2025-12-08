  1. Inicio
  2. · Mundo

¿Cuándo es la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado?

María Corina Machado confirmó que viajará hasta Oslo, Noruega, para recibir el Premio Nobel de La Paz, una distinción que dejará su nombre en la historia

  • 08 de diciembre de 2025 a las 16:32
¿Cuándo es la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado?

María Corina Machado es considerada por muchos como un ejemplo de lucha por la democracia.

Foto: Cortesía

Oslo, Noruega.— La política opositora de Venezuela, María Corina Machado, será galardonada este miércoles -10 de diciembre- con el Premio Nobel de la Paz, en Oslo, Noruega.

Machado se convertirá en la séptima personalidad latinoamericana en obtener este reconocimiento, que se otorga cada año, a los mejores promotores de la paz entre naciones.

Los primeros actos del evento comenzarán oficialmente el martes -9 de diciembre- con una conferencia de prensa a la galardonada, en el Instituto Nobel.

¿Cómo luce la hija de María Corina Machado en la actualidad y a qué se dedica?

Posteriormente, Machado asistirá a una reunión privada con los miembros del Comité Nobel Noruego, integrado por cinco personas elegidas por el Parlamento del país.

Pero, la entrega y celebración oficial del premio, se realizará hasta el miércoles 10 de diciembre. El horario en Oslo será de 12:30 del medio día, hasta las 17:25 de la tarde.

El horario para la población de Honduras que quiera observar el evento será de 5:30 a.m. a 10:45 a.m. Esta edición será la primera en que el evento estará completamente abierta al público.

Cabe destacar que, estos no son los únicos eventos a los que tendrá que asistir Machado. El jueves 11 de diciembre, deberá cumplir con actividades como una visita al Parlamento noruego.

Durante el evento se reunirá con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store. Además, deberá acudir a la apertura de la exhibición que todos los años el Centro Nobel para la Paz realizan en honor al ganador del premio.

María Corina Machado: "Estamos en el umbral de una nueva era"

El viaje de la opositora a Noruega ha sido calificado como “peligro” por diferentes sectores, entre ellos, el Comité Nobel, debido a la posibilidad de represalias del gobierno del actual presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Sin embargo, el Instituto Nobel de Oslo aseguró a la Agencia EFE que Machado ya había confirmado su asistencia en la entrega del premio.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias