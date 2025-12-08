¿Cuándo es la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado?

Oslo, Noruega.— La política opositora de Venezuela, María Corina Machado, será galardonada este miércoles -10 de diciembre- con el Premio Nobel de la Paz, en Oslo, Noruega. Machado se convertirá en la séptima personalidad latinoamericana en obtener este reconocimiento, que se otorga cada año, a los mejores promotores de la paz entre naciones. Los primeros actos del evento comenzarán oficialmente el martes -9 de diciembre- con una conferencia de prensa a la galardonada, en el Instituto Nobel.

Posteriormente, Machado asistirá a una reunión privada con los miembros del Comité Nobel Noruego, integrado por cinco personas elegidas por el Parlamento del país. Pero, la entrega y celebración oficial del premio, se realizará hasta el miércoles 10 de diciembre. El horario en Oslo será de 12:30 del medio día, hasta las 17:25 de la tarde. El horario para la población de Honduras que quiera observar el evento será de 5:30 a.m. a 10:45 a.m. Esta edición será la primera en que el evento estará completamente abierta al público.

Cabe destacar que, estos no son los únicos eventos a los que tendrá que asistir Machado. El jueves 11 de diciembre, deberá cumplir con actividades como una visita al Parlamento noruego. Durante el evento se reunirá con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store. Además, deberá acudir a la apertura de la exhibición que todos los años el Centro Nobel para la Paz realizan en honor al ganador del premio.