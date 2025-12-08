¿Cómo luce la hija de María Corina Machado en la actualidad y a qué se dedica?

Ana Corina Sosa Machado, hija mayor de la dirigente opositora María Corina Machado y el empresario Ricardo Sosa Branger, ha construido una carrera profesional sólida lejos de Venezuela, y en la actualidad asume un rol público cada vez más visible en foros internacionales y espacios dedicados a la defensa de la democracia.
Ingeniera de 34 años, emigró a Estados Unidos en 2012, estudió en Harvard Business School y en la Universidad de Michigan, desde entonces ha trabajado en el sector tecnológico, donde hoy forma parte del equipo de la multinacional de software Celonis como Chief of Staff.
Hasta finales de 2023, sus visitas a Venezuela eran constantes. Pasaba temporadas con su familia, participaba en reuniones y se mantenía cerca de los procesos políticos que acompañaban a su madre.
Pero la intensificación de la represión tras las primarias opositoras frenó de golpe esos viajes. Desde entonces, Ana Corina se ha mantenido activa desde el exterior, involucrándose en iniciativas de comunicación, movilización ciudadana y siendo la representación de su mamá en eventos.
Aunque su trayectoria profesional ha estado centrada en el análisis de datos, optimización de procesos y liderazgo empresarial, Ana Corina se ha convertido en una figura frecuente en foros y espacios de discusión sobre Venezuela.
Una de las participaciones más destacadas de este año ocurrió en la conferencia anual de Celonis, un encuentro que reunió a más de 4,000 líderes empresariales de todo el mundo.
Durante su intervención habló sobre el papel de la tecnología y los datos en contextos de crisis, explicando cómo estas herramientas permitieron movilizar a los ciudadanos, amplificar la verdad y defender la libertad y la democracia en Venezuela.
El momento más emotivo de la jornada fue la entrevista que realizó a su madre, María Corina Machado, una conversación que captó la atención de los asistentes y se convirtió en uno de los puntos más comentados del evento.
Su presencia en ese escenario marcó un nuevo capítulo en su vida pública, al combinar su trayectoria en el sector tecnológico con su participación en espacios internacionales que siguen de cerca la situación venezolana.
Este es un nuevo capítulo para la familia Machado, en el que las responsabilidades políticas y la visibilidad global se han extendido más allá de la figura de su madre.
Ana Corina se prepara para viajar a Noruega junto a sus dos hermanos, Roberto y Henrique Sosa Machado, y su abuela Corina Parisca para la entrega del Premio Nobel de la Paz a su madre María Corina Machado.
La ceremonia es el 10 de diciembre de 2025 en el Ayuntamiento de Oslo, la sede tradicional del Nobel de la Paz desde hace 40 años. Machado recibiría el diploma, medalla y premio monetario.