Revelan que familiares de "El Mencho" reclamaron el cuerpo

Ciudad de México, México.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles que familiares de Nemesio Oceguera Cervantes, alias "El Mencho", quien murió tras un operativo militar en Tapalpa, en el occidental estado de Jalisco, solicitaron formalmente la entrega de sus restos mortales, mientras continúan las investigaciones por los hechos en los que falleció. De acuerdo con la Fiscalía, el Ministerio Público Federal recibió un escrito presentado por una persona que dijo ser representante jurídico de los familiares del fallecido, en el que se pide la entrega del cuerpo. La FGR señaló que “el representante social agota todos los procedimientos protocolarios que son necesarios para estar en condiciones de formalizar su entrega”.

Rubén Nemesio Oceguera, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas de México, fue abatido el pasado 22 de febrero tras un operativo de seguridad en Tapalpa, Jalisco, en el que además dos personas fueron detenidas. La FGR informó que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo), imputó a Andrés 'N' y Genaro 'N', detenidos el domingo pasado, por su probable participación en los delitos de portación de armas con agravante y portación de aditamentos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Por ello, un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa contra ambos sospechosos tras la presentación de los datos de prueba correspondientes. La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que los detenidos fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social número 1 'Altiplano', en Almoloya de Juárez, Estado de México, mientras se define su situación jurídica. Oseguera Cervantes fue abatido durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco.