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Extraditado desde México se declara culpable de tráfico de migrantes en Texas

El acusado administraba una casa de seguridad en Monterrey y coordinaba con "coyotes" el cruce de miles de personas hacia territorio estadounidense

  • Actualizado: 29 de junio de 2026 a las 15:00
Extraditado desde México se declara culpable de tráfico de migrantes en Texas

Efraín Zúñiga, mexicano extraditado a EE UU se declara culpable de tráfico de migrantes.

Foto: cortesía redes sociales

Austin.- Efraín Zúñiga, un hombre de 38 años que fue extraditado desde México hacia Estados Unidos, se declaró culpable este lunes ante un tribunal en Texas de cargos por conspiración para traficar migrantes hacia el país norteamericano.

De ser declarado culpable, Zúñiga, quien fue acusado formalmente por la Justicia estadounidense en septiembre de 2023, enfrentará una pena de hasta diez años de cárcel.

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Las autoridades lo señalan de haber pertenecido a una red internacional de tráfico que ayudó a que miles de personas, provenientes de países en Asia y Latinoamérica, entraran de manera ilegal a EE UU entre noviembre de 2020 y septiembre de 2023, según detalló el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado.

En concreto, el rol que Zúñiga jugaba en esta red, de acuerdo con la acusación, era el de administrar una casa clandestina para los migrantes en Monterrey y coordinar el transporte hacia EE UU con el uso de "coyotes", guías en el terreno, que dirigían a los migrantes través de la frontera sur de EE UU.

La organización cobraba entre 6,500 y 12,000 dólares por cada persona que pasaban hacia EE UU., logrando beneficios financieros de hasta 30 millones de dólares en tres años, según aseguró la Justicia de EE UU.

Zúñiga fue arrestado en México en octubre de 2024, a "petición del gobierno estadounidense" y posteriormente extraditado para enfrentar los cargos federales en Texas.

Las autoridades estadounidenses también mantienen bajo custodia a dos de sus compañeros en la red de tráfico, Mónica Hernández Palma, extraditada desde México en 2025 y Enil Edil Mejía Zuñiga, de origen hondureño, y quien fue condenado a 120 meses de prisión en julio del 2025. EFE

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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