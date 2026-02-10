Explosión en ducto de Pemex en Oaxaca deja tres muertos y seis heridos graves

Ciudad de México.- Al menos tres muertos y seis heridos fue el saldo de una explosión en una tubería de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la localidad de Loma Larga, en el estado de Oaxaca (sur), informó el gobernador del estado, Salomón Jara, a través de sus redes sociales. "Hasta el momento se reportan seis personas lesionadas, quienes ya han sido trasladadas para recibir atención médica inmediata. Lamentablemente tres personas fallecieron en este suceso. Envío mi solidaridad y mis condolencias a sus familiares", afirmó el mandatario estatal.

En un comunicado, la Coordinación de Protección Civil estatal detalló que el incidente ocurrió durante un proceso ordinario de limpieza y mantenimiento interno de tuberías, "lo que eventualmente habría provocado en primera instancia una explosión y, posteriormente, un incendio en el predio donde se sitúa la estación de rebombeo"