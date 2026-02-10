  1. Inicio
  2. · Mundo

Explosión en ducto de Pemex en Oaxaca deja tres muertos y seis heridos graves

Una explosión en una estación de Pemex en Loma Larga, Oaxaca, dejó tres muertos y seis heridos durante labores de mantenimiento en el Istmo de Tehuantepec

  • Actualizado: 10 de febrero de 2026 a las 14:12
Explosión en ducto de Pemex en Oaxaca deja tres muertos y seis heridos graves

Tras el estallido, autoridades mantienen el resguardo del área para mitigar riesgos.

 Foto: redes sociales

Ciudad de México.- Al menos tres muertos y seis heridos fue el saldo de una explosión en una tubería de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la localidad de Loma Larga, en el estado de Oaxaca (sur), informó el gobernador del estado, Salomón Jara, a través de sus redes sociales.

"Hasta el momento se reportan seis personas lesionadas, quienes ya han sido trasladadas para recibir atención médica inmediata. Lamentablemente tres personas fallecieron en este suceso. Envío mi solidaridad y mis condolencias a sus familiares", afirmó el mandatario estatal.

Explosión en mina de Guachetá, Colombia deja seis mineros muertos

En un comunicado, la Coordinación de Protección Civil estatal detalló que el incidente ocurrió durante un proceso ordinario de limpieza y mantenimiento interno de tuberías, "lo que eventualmente habría provocado en primera instancia una explosión y, posteriormente, un incendio en el predio donde se sitúa la estación de rebombeo"

Elementos de Bomberos y Protección Civil trabajan en la zona de la explosión en Loma Larga, Oaxaca, donde se reportó el fallecimiento de tres personas.

Elementos de Bomberos y Protección Civil trabajan en la zona de la explosión en Loma Larga, Oaxaca, donde se reportó el fallecimiento de tres personas.

 (Foto: redes sociales)

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de los seis heridos, quienes han sido trasladados para recibir "atención médica inmediata", añadió Jara.

El punto de la explosión ocurrió en la localidad oaxaqueña de Loma Larga, en el municipio de El Barrio de la Soledad en el Istmo de Tehuantepec.

Al lugar de los hechos acudieron efectivos del cuerpo de Bomberos, quienes "continúan las labores de seguridad, mitigación de riesgos y resguardo del área", destacó el gobernador. EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias