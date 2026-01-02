Video inédito: jóvenes seguían bailando bajo un techo en llamas en Crans-Montana

Las imágenes han causado conmoción y hasta cierta indignación sobre la percepción del peligro de los jóvenes presentes en esa fiesta.

En el clip se ve claramente que, mientras las llamas comenzaban a consumir la estructura del bar ' Le Constellation ', la música y la alegría seguían presentes en el ambiente.

Suiza.- Un video inédito muestra el momento en el que jóvenes que se encontraban en un bar de Crans-Montana , seguían bailando y disfrutando de la fiesta mientras las llamas del incendio se extendían por el techo del local. El siniestro cobró la vida de 40 personas, en su mayoría, menores de edades entre los 14 y 16 años.

La mayoría de las víctimas aún no han sido identificadas, aunque el gobierno informó que la primera persona reconocida por ADN es un adolescente de 16 años. Hasta ahora, las autoridades suizas trabajan intensamente para esclarecer las causas del incendio.

Según las investigaciones preliminares, la causa más probable apunta a bengalas encendidas y colocadas en botellas de champán, que se acercaron demasiado al techo, provocando su rápido incendio. La fiscal general del cantón de Valais, donde ocurrió la tragedia, explicó que los análisis de vídeos y testimonios confirman esta hipótesis.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Las autoridades han actualizado la cifra de heridos, que ahora se sitúa en 119, frente a los 115 reportados inicialmente. De estos, 71 son suizos, 14 franceses, 11 italianos y otros de diversas nacionalidades, con algunos aún sin identificar.

La mayoría de los heridos presenta quemaduras graves, en algunos casos en más de la mitad del cuerpo, y muchos ya han sido trasladados a países vecinos para recibir atención especializada.

El proceso de identificación de las víctimas sigue siendo complejo y requiere tiempo. Mientras tanto, en Crans-Montana, la comunidad se encuentra en un estado de profundo duelo. Se han multiplicado los puntos para depositar flores, recuerdos y objetos en memoria de las víctimas, muchas de ellas jóvenes que escaparon por poco de la tragedia.

Por ahora, la imagen que más dolió a toda la comunidad es la de los jóvenes bailando y cantando, sin saber que esa sería la última noche en la que estarían juntos.