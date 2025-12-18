Expiloto de NASCAR y su familia entre los muertos de avioneta en Estados Unidos

Carolina del Norte, Estados Unidos.-El expiloto de NASCAR Greg Biffle, su esposa y sus dos hijos figuran entre las víctimas mortales del accidente de una avioneta ocurrido este jueves en un aeropuerto de Carolina del Norte, según confirmó un allegado de la familia a quien se dirigían a visitar hoy en Florida.

El avión, de propiedad del expiloto, se estrelló cuando aterrizaba en el Aeropuerto Regional de Statesville, a unos 70 kilómetros al norte de Charlotte, dejando múltiples víctimas mortales, confirmó la oficina del alguacil del condado Iredell.

La aeronave, un Cessna C550 con capacidad para hasta siete pasajeros, se estrelló alrededor de las 10:15 hora local (15:15 GMT), minutos después de despegar de esa terminal, por causas que aún se investigan.

El alguacil Darren Campbell dijo en rueda de prensa que hubo múltiples fallecidos, pero no los identificó.