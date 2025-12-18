Varios muertos deja accidente de avión de un expiloto de NASCAR en Estados Unidos

Miami, Estados Unidos.- Un avión, al parecer del expiloto de NASCAR Greg Biffle, se estrelló este jueves cuando aterrizaba en el Aeropuerto Regional de Statesville, en el condado de Iredell, Carolina del Norte, dejando varias víctimas mortales, confirmó la oficina del alguacil.

La aeronave, un Cessna C550, se accidentó alrededor de las 10:15 hora local (15:15 GMT) por causas que aún se investigan.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado cuántas personas viajaban a bordo ni si hubo sobrevivientes.