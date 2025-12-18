  1. Inicio
Varios muertos deja accidente de avión de un expiloto de NASCAR en Estados Unidos

Las autoridades no han precisado cuántas personas viajaban a bordo ni si hubo sobrevivientes

  • Actualizado: 18 de diciembre de 2025 a las 14:13
El avión se incendió tras aterrizar en la pista.

 Foto: Captura de video

Miami, Estados Unidos.- Un avión, al parecer del expiloto de NASCAR Greg Biffle, se estrelló este jueves cuando aterrizaba en el Aeropuerto Regional de Statesville, en el condado de Iredell, Carolina del Norte, dejando varias víctimas mortales, confirmó la oficina del alguacil.

La aeronave, un Cessna C550, se accidentó alrededor de las 10:15 hora local (15:15 GMT) por causas que aún se investigan.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado cuántas personas viajaban a bordo ni si hubo sobrevivientes.

Medios locales informaron que el avión es propiedad de Greg Biffle, expiloto de NASCAR conocido por haber realizado cientos de misiones de rescate en helicóptero en el oeste de Carolina del Norte tras el paso del huracán Helene, en 2024.

No se ha confirmado si Biffle se encontraba a bordo en el momento del accidente.

Imágenes difundidas desde el aeropuerto muestran a la aeronave envuelta en una gran bola de fuego tras el impacto.

Equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar, mientras la zona permanece acordonada y las autoridades continúan con las investigaciones.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

