Exalcaldesa de California se declara culpable de actuar como agente secreto de China

Los Ángeles , Estados Unidos.- La exalcaldesa de la ciudad de Arcadia Eileen Wang, procesada por sus vínculos con Pekín, se declaró este viernes culpable ante un tribunal de California (EE.UU.) de actuar como agente ilegal del Gobierno de China en EE.UU., un cargo por el que se enfrenta a un máximo de 10 años de cárcel.

La exedil de este municipio, ubicado en el sur de California, en Estados Unidos, presentó su dimisión el pasado 11 de mayo tras haber sido acusada ante un tribunal federal de actuar como agente ilegal del Gobierno de China y admitir su culpabilidad.

Wang "está acusada mediante una denuncia formal de un cargo por actuar en Estados Unidos como agente ilegal de un gobierno extranjero", informó la Fiscalía en un comunicado.