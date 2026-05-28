  1. Inicio
  2. · Mundo

Detienen a cinco hombres por secuestrar y abusar por varios días a una colombiana en Roma

Las autoridades italianas detuvieron en Roma a cinco hombres acusados de secuestrar, drogar y abusar sexualmente durante varios días de una mujer colombiana

  • Actualizado: 28 de mayo de 2026 a las 20:19
Detienen a cinco hombres por secuestrar y abusar por varios días a una colombiana en Roma

La víctima logró escapar y alertar a la Policía tras permanecer retenida durante varios días en Roma.

 Foto: Cortesía

Roma, Italia.- Cinco hombres fueron detenidos por haber secuestrado y abusado sexualmente durante tres días en un edificio abandonado en Roma de una mujer colombiana de 32 años, que logró escapar y avisar a la Policía, informó este jueves las fuerzas del orden.

La víctima se encontró con uno de sus agresores a la salida de un bar la noche del 19 de mayo para comprarle hachís. Él la convenció para que lo acompañara y al llegar a una furgoneta la agredieron y subieron a la fuerza, según la reconstrucción de la Policía.

La llevaron a un edificio abandonado donde la drogaron y violaron repetidamente por varias personas durante cerca de tres días.

Solo al final del tercer día, en medio de otro asalto, la mujer logró escapar semidesnuda y, al llegar a la calle, pidió ayuda a un transeúnte, quien llamó a la Policía.

Fiscalía investiga disparos contra maestros durante protestas en Oaxaca

Trasladada de urgencia a la Policlínica Casilino, la víctima fue sometida a pruebas médicas que documentaron claros signos de violencia, así como un estado alterado atribuible al consumo de estupefacientes.

Según explica la policía, los cinco hombres se turnaron durante 36 horas para agredirla, en un contexto de abusos y amenazas, agravado por el presunto estado alterado inducido por la administración de estupefacientes a la víctima, circunstancia que habría contribuido a limitar su capacidad de reacción e impedirle alejarse.

ICE detiene en Miami a hija de ex vicepresidente cubano por incumplir visa

Una vez identificado el edificio donde presuntamente se produjeron los actos de violencia, los agentes realizaron una redada en el complejo abandonado y, durante la operación, se identificó a 22 ciudadanos extracomunitarios con estatus migratorio irregular. Entre ellos la mujer identificó a cinco de sus captores.

Los cinco violadores también están acusados ​​de "privación de libertad personal y robo de efectos personales de la víctima, a quien

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias