Detienen a cinco hombres por secuestrar y abusar por varios días a una colombiana en Roma

Roma, Italia.- Cinco hombres fueron detenidos por haber secuestrado y abusado sexualmente durante tres días en un edificio abandonado en Roma de una mujer colombiana de 32 años, que logró escapar y avisar a la Policía, informó este jueves las fuerzas del orden.

La víctima se encontró con uno de sus agresores a la salida de un bar la noche del 19 de mayo para comprarle hachís. Él la convenció para que lo acompañara y al llegar a una furgoneta la agredieron y subieron a la fuerza, según la reconstrucción de la Policía.

La llevaron a un edificio abandonado donde la drogaron y violaron repetidamente por varias personas durante cerca de tres días.

Solo al final del tercer día, en medio de otro asalto, la mujer logró escapar semidesnuda y, al llegar a la calle, pidió ayuda a un transeúnte, quien llamó a la Policía.