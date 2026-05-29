Estado de Nueva York prohíbe a ICE actuar en escuelas e iglesias sin orden judicial

Nueva York, Estados Unidos.- La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmará este viernes una batería de leyes destinadas a proteger a la comunidad inmigrante y frenar el "abuso de poder flagrante" del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado.

La normativa limitará las intervenciones de estos agentes en los denominados "lugares sensibles", como escuelas, iglesias, tribunales y centros comunitarios, salvo que cuenten con una orden judicial de arresto.

"No permitiremos que continúe este abuso de poder en nuestras calles y comunidades", afirmó hoy Hochul en un acto con líderes religiosos, activistas de la organización Make the Road NY y familias de inmigrantes afectados por detenciones y deportaciones.