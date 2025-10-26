Evacuan a más de 3,500 personas en República Dominicana tras huracán Melissa

Santo Domingo, República Dominicana.- La República Dominicana continúa bajo los efectos del huracán Melissa, localizado esta mañana a unos 195 km al sur/sureste de Kingston, (Jamaica) y a unos 450 km al sur/suroeste de Guantánamo (Cuba), con más de 3.500 personas evacuadas y casi 1,4 millones de personas sin agua, según datos del Centro de Operaciones de Emergencias (COE). De momento, en el país caribeño el fenómeno ha causado un muerto e inundaciones, y las autoridades continúan la búsqueda en aguas del mar caribe de un niño que desapareció junto al malecón de Santo Domingo. Un total de 30 provincias de las 32 que tiene el país están en alerta, nueve de ellas en aviso rojo, y dieciséis en amarilla, entre las que se encuentra el territorio de la capital dominicana, que ayer rebajó su nivel de aviso.

Además, 82 personas duermen en albergues, repartidas entre los cinco refugios públicos abiertos con motivo de la situación meteorológica, así como se registran 752 viviendas afectadas, de las cuales dieciséis lo están parcialmente y una ha quedado totalmente destruida. Por otro lado, 48 comunidades están incomunicadas, entre las que se encuentra La Ceiba, en Santo Domingo Norte, donde las autoridades han tenido que realizar una entrega con drones de lotes de alimentos debido al desbordamiento del río Cabón. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El COE reiteró su recomendación este domingo de "abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta". Asimismo, en la costa caribeña, Emergencias instó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto debido a viento y olas anormales, así como fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y visibilidad reducida.