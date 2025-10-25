Hallan ocho cadáveres envueltos en bolsas y atados de pies y manos en Guatemala

Precisamente el Gobierno de Guatemala anunció este viernes que pedirá el apoyo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos para la búsqueda y captura de 16 pandilleros de 'Barrio 18' que permanecen prófugos tras escapar de una cárcel de máxima seguridad, otros cuatro fueron ya capturados, y que provocó el cambio del Gabinete de Seguridad del país centroamericano.