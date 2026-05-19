EEUU acusa a Irán en ONU de casi "provocar una catástrofe" tras ataque a central emiratí

Naciones Unidas.- El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, criticó este martes a Irán por el ataque con drones cerca de una central en Emiratos Árabes Unidos (EAU) que, según afirmó en el Consejo de Seguridad, pudo haber derivado en "una catástrofe nuclear de gran magnitud sin precedentes". Las autoridades emiratíes afirmaron el domingo que respondieron a un incendio provocado por un ataque con drones que se desató "fuera del perímetro interior" de la central de Barakah, en la región meridional de Al Dhafra, sin ocasionar problemas de seguridad. Waltz atribuyó el ataque a Irán y aseguró que EAU tuvo que activar sistemas de emergencia para garantizar el suministro energético de la central.

"¿Qué nación responsable lanza drones contra una instalación nuclear operativa?", criticó el embajador estadounidense ante el Consejo, e insistió en que tal acción "cruza una línea roja" porque "supone una amenaza a la seguridad global". Según Waltz, el ataque es "el último ejemplo de las actividades peligrosas y desestabilizadoras que definen al régimen iraní". El representante insistió en que el incidente "no puede interpretarse como un hecho aislado" sino que "forma parte de una dinámica más amplia" para "poner en riesgo infraestructuras civiles críticas y la estabilidad internacional". Las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel llevan semanas estancadas, mientras el bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza con provocar graves consecuencias económicas.