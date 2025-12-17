Esposa de director de medio venezolano logra hablar con él, tras 78 horas de detención

Redacción América.- Martha Cambero, esposa del director del medio digital venezolano Punto de Corte, Nicmer Evans, informó este miércoles que logró comunicarse con el politólogo, a través de una videollamada, tras ser detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), que lo habían convocado el sábado a una "entrevista". "Quiero informar que ayer martes, 16 de diciembre, en horas de la noche (...) logramos tener la primera comunicación con él a través de una videollamada", señaló Cambero en un video publicado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en X. Además, dijo que Evans se encuentra recluido en El Helicoide, sede principal del Sebin en Caracas, pero que se desconocen todavía los delitos de los que se le acusa.

"Alertamos a la comunidad y también le recordamos a los órganos competentes que a pesar de que ya logramos saber y tener comunicación con Nicmer Evans, sigue estando en detención arbitraria", añadió. El lunes, la familia de Evans introdujo ante la Justicia un habeas corpus -un recurso para solicitar que un detenido sea presentado ante tribunales- para conocer su paradero. Evans denunció el sábado, a través de una transmisión en vivo en X, que una comisión del Sebin llegó hasta su residencia, en Caracas, con el fin de convocarlo a una "entrevista", a la que dijo que acudiría voluntariamente. El también fundador del Movimiento por la Democracia y la Inclusión (MDI) indicó que antes hubo "algunas advertencias" sobre este llamado, pero sostuvo que no tiene nada que temer.