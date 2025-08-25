Maduro no anunció su salida ni la liberación de presos políticos: leyó una proclama de 1902

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación en redes sociales afirma que Nicolás Maduro liberará a presos políticos y anuncia su renuncia como mandatario del país sudamericano. A modo de prueba, el posteo incluye un video del mandatario venezolano durante un discurso. Sin embargo, la afirmación es engañosa porque está descontextualizada. La secuencia corresponde a una lectura de Maduro del discurso pronunciado hace más de un siglo por el expresidente Cipriano Castro (1899-1908), realizada durante el Acto en Defensa de la Soberanía y la Paz, el 22 de agosto de 2025. No se trató de una declaración personal. “#Mundo El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en conferencia de prensa dio a conocer que sacara de las cárceles a presos políticos, ademas de dar a entender que estará renunciando a su cargo”, dice textualmente una publicación de X hecha el 23 de agosto de 2025, que acumula más de 3,400 visualizaciones.

Maduro asumió su tercer mandato el 10 de enero de 2025 en medio de denuncias de fraude electoral. En los últimos días, ha estado en la mira internacional por la escala con Estados Unidos, quien desplegó embarcaciones militares cerca de Venezuela y elevó la recompensa por Maduro a 50 millones de dólares. Aunque el 24 de agosto de 2025, el régimen de Maduro autorizó la liberación de 13 presos políticos de más de 800 que se encuentran encarcelados, el hecho es ajeno a la lectura de la proclama de Cipriano Castro. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Leyó una proclama de 1902

EH Verifica buscó en Google “Acto en defensa de la soberanía y la paz de Venezuela, América Latina y el Caribe”, que aparecen en el cintillo del video que estamos verificando, y dirigió a una publicación en el canal oficial de Nicolás Maduro en Youtube. El pronunciamiento se transmitió en vivo el 22 de agosto de 2025 como respuesta a las recientes tensiones con Estados Unidos. La intervención de Maduro se puede escuchar a partir del minuto 17:56.